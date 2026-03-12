Рейтинг@Mail.ru
Пентагон обсуждает с судовладельцами конвои для танкеров в Ормузе - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/pentagon-2080304417.html
Пентагон обсуждает с судовладельцами конвои для танкеров в Ормузе
Пентагон обсуждает с судовладельцами конвои для танкеров в Ормузе - РИА Новости, 12.03.2026
Пентагон обсуждает с судовладельцами конвои для танкеров в Ормузе
Глава транспортного командования США генерал Рэндалл Рид заявил, что Пентагон ведет консультации с судоходными компаниями о возможности сопровождения танкеров в РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:42:00+03:00
2026-03-12T18:42:00+03:00
в мире
ормузский пролив
сша
ближний восток
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077503793_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52efd4ac91385815b9fc8354481163e4.jpg
https://ria.ru/20260312/ksir-2080278505.html
ормузский пролив
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077503793_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_489fc79cb0b127418b7723686bb1c6bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ормузский пролив, сша, ближний восток, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, США, Ближний Восток, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пентагон обсуждает с судовладельцами конвои для танкеров в Ормузе

Пентагон обсуждает с судовладельцами конвои для танкеров в Ормузском проливе

© REUTERS / Nathan HowardПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Глава транспортного командования США генерал Рэндалл Рид заявил, что Пентагон ведет консультации с судоходными компаниями о возможности сопровождения танкеров в Ормузском проливе из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
"Как только будут созданы необходимые условия, суда отправятся (через Ормузский пролив – ред.)... Мы проводим консультации с судовладельцами несколько раз в неделю", - сказал Рид во время слушания в сенате.
Ранее в четверг глава минэнерго США Крис Райт заявил, что американские военные могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив не раньше конца марта.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
Нефтяные танкеры и грузовые суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В КСИР заявили, что исполнят приказ Хаменеи о закрытии Ормузского пролива
Вчера, 17:15
 
В миреОрмузский проливСШАБлижний ВостокМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала