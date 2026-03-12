https://ria.ru/20260312/pentagon-2080304417.html
Пентагон обсуждает с судовладельцами конвои для танкеров в Ормузе
Глава транспортного командования США генерал Рэндалл Рид заявил, что Пентагон ведет консультации с судоходными компаниями о возможности сопровождения танкеров в РИА Новости, 12.03.2026
