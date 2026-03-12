Рейтинг@Mail.ru
Пентагон создаст команду из банкиров для сдерживания Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/pentagon-2080091779.html
Пентагон создаст команду из банкиров для сдерживания Китая, пишут СМИ
Пентагон создаст команду из банкиров для сдерживания Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
Пентагон создаст команду из банкиров для сдерживания Китая, пишут СМИ
Министерство войны США подыскивает команду из опытных инвестбанкиров для распределения 200 миллиардов долларов в оборонные проекты с целью технологического... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T01:31:00+03:00
2026-03-12T01:31:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
министерство обороны сша
goldman sachs
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100236/36/1002363619_0:43:1024:619_1920x0_80_0_0_9e57daa4aaf7ba8616e7b56c93132a44.jpg
https://ria.ru/20260303/ssha-2078282303.html
https://ria.ru/20260310/wp-2079696157.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100236/36/1002363619_117:0:1024:680_1920x0_80_0_0_3a9403e85668fc0664e2fd0e5147b38d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, пекин, министерство обороны сша, goldman sachs
В мире, США, Китай, Пекин, Министерство обороны США, Goldman Sachs
Пентагон создаст команду из банкиров для сдерживания Китая, пишут СМИ

Semafor: Пентагон создаст команду из банкиров с Уолл-стрит для сдерживания Китая

© Flickr / Kevin H. Здание Пентагона
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Flickr / Kevin H.
Здание Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Министерство войны США подыскивает команду из опытных инвестбанкиров для распределения 200 миллиардов долларов в оборонные проекты с целью технологического сдерживания Китая, сообщает издание Semafor со ссылкой на документы ведомства.
"Пентагон формирует новую команду из инвестбанкиров с опытом в сфере частных инвестиций, которая в течение трех лет направит 200 миллиардов долларов в оборонные сделки с целью противодействия усилению Китая", - пишет издание.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США стремятся избежать конфликта с Китаем, заявил замглавы Пентагона
3 марта, 18:51
Всего Пентагон планирует привлечь до 30 финансовых экспертов из крупнейших банков США, включая Goldman Sachs и JP Morgan. Работа в новом подразделении будет строиться по системе временного прикомандирования на срок до трех лет, отмечает Semafor.
В своих документах Пентагон называет политику 1990-х "пиковым неолиберализмом", виня её в усилении Китая и подрыве производственной безопасности США. Привлекая банкиров, министерство войны США ставит перед ними задачу остановить рост военного влияния Пекина и вернуть контроль над цепочками поставок, критически важными для обороны, говорится в публикации.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: Россия и Китай выиграют от конфликта на Ближнем Востоке больше США
10 марта, 14:10
 
В миреСШАКитайПекинМинистерство обороны СШАGoldman Sachs
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала