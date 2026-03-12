https://ria.ru/20260312/pensiya-2080103435.html
В Госдуме рассказали, кому повысят страховую пенсию в апреле
В Госдуме рассказали, кому повысят страховую пенсию в апреле
В Госдуме рассказали, кому повысят страховую пенсию в апреле
Повышение страховой пенсии в апреле ждет пенсионеров, которым в марте исполнилось 80 лет, и тех, кому была впервые уставлена инвалидность I группы, сообщил РИА... РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Повышение страховой пенсии в апреле ждет пенсионеров, которым в марте исполнилось 80 лет, и тех, кому была впервые уставлена инвалидность I группы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"В апреле увеличенную выплату получат пенсионеры, которым в марте 2026 года исполнилось 80 лет, и те, кому в марте впервые установлена инвалидность I группы. Это уже не индексация, а перерасчет фиксированной выплаты к страховой пенсии по статье 23 закона №400-ФЗ", - сказал Говырин
Депутат отметил, что перерасчет происходит без заявления и применяется со дня наступления основания.
"В апрельской выплате пенсионер уже получает увеличенный размер за полный месяц, а если основание наступило в середине марта, возможна доплата за март. Здесь есть нюанс, о котором мало кто знает. Повышение по достижении 80 лет и по I группе инвалидности не суммируется, это альтернативные основания", - добавил парламентарий.