В Госдуме рассказали, кому повысят страховую пенсию в апреле

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Повышение страховой пенсии в апреле ждет пенсионеров, которым в марте исполнилось 80 лет, и тех, кому была впервые уставлена инвалидность I группы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").

"В апрельской выплате пенсионер уже получает увеличенный размер за полный месяц, а если основание наступило в середине марта, возможна доплата за март. Здесь есть нюанс, о котором мало кто знает. Повышение по достижении 80 лет и по I группе инвалидности не суммируется, это альтернативные основания", - добавил парламентарий.