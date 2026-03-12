https://ria.ru/20260312/pechat-2080125495.html
Доступность 3D-печати для террористов несет угрозу, заявил Медведев
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Доступность 3D-принтеров, которые технически способны изготавливать различные виды оружия и обходить биометрическую защиту, несет глобальную угрозу, поскольку этими технологиями в своих целях могут пользоваться террористические и преступные группировки, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Огромное поле для террористических и преступных группировок открывает производство объектов, включая разнообразное оружие, изготовленных посредством нелицензированных аддитивных технологий", - написал Медведев
в статье "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" для журнала "Эксперт"
.
Он отметил, что отследить произведенные таким образом объекты невозможно.
"Основной фактор, ведущий к возникновению подобной угрозы, состоит в совершенствовании малых, коммерчески доступных 3D-принтеров, технические характеристики которых позволяют изготавливать различные виды летального оружия и обходить биометрическую защиту", - добавил зампред Совбеза РФ
.
Медведев объяснил, что высокие технологии ведут к активному внедрению аддитивных технологий, то есть автоматизированному процессу изготовления деталей по электронной модели через послойное добавление материалов, что и делают 3D-принтеры.
При этом сегодня уже идет создание нового поколения оборудования для производства в промышленных масштабах крупногабаритных сложных деталей, в том числе для ВПК. А в будущем будут использоваться термонестабильные пластики, полимеры, керамика, многокомпонентные наноматериалы и другое сырье.