Названы регионы с самым высоким риском паводков в 2026 году
03:12 12.03.2026
Названы регионы с самым высоким риском паводков в 2026 году
Самые высокие риски весенних паводков в 2026 году страховщики видят в регионах Центрального и Приволжского федеральных округах из-за рекордно высокого уровня... РИА Новости, 12.03.2026
орловская область, владимирская область, рязанская область, корней биждов, гидрометцентр
Названы регионы с самым высоким риском паводков в 2026 году

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Самые высокие риски весенних паводков в 2026 году страховщики видят в регионах Центрального и Приволжского федеральных округах из-за рекордно высокого уровня снежного покрова, сообщил РИА Новости президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.
"НСА предупреждает о повышенных рисках для озимых культур в Центральном и Приволжском федеральных округах из-за рекордно высокого уровня снежного покрова, который зафиксирован при анализе текущей метеорологической ситуации с использованием инструментов космического мониторинга. В обоих округах застраховано в общей сложности порядка 3 миллионов гектаров озимых", - сказал Биждов.
Глава союза уточнил, что по состоянию на 6 марта в ЦФО наиболее высокий уровень снега (60-80 сантиметров) фиксировался, в частности, в Калужской, Тульской и Орловской областях. Во Владимирской области и прилегающих к ней районах Ивановской и Рязанской областей высота снежного покрова составляет 50-60 сантиметров.
Еще более высокие показатели в ряде регионов Поволжья: в Нижегородской области покров достигает 70 сантиметров, в регионах Верхнего Поволжья – Чувашская республика, Республика Марий-Эл, Удмуртская Республика и Кировская область – рекордные 90 сантиметров.
Вместе с тем, в южных регионах Черноземья и на нижней Волге на фоне повышения дневных температур уровень снега постепенно снижается и на сегодняшний день не превышает 10-12 сантиметров.
Глава союза напомнил, что в перечисленных регионах действует программа агрострахования с господдержкой. А в 2026 году при страховании урожая по программе "мультириск" вступили в силу упрощенные правила урегулирования убытков.
"Если посевы будут затоплены паводком, для подтверждения страхового случая теперь не потребуется справка Росгидромета – достаточно заключения страховой экспертизы на месте. Однако в случае переувлажнения почвы, которое визуально менее выражено, метеосправка по-прежнему необходима. Аграриям в рисковых регионах следует заранее заботиться о страховой защите посевов", – подчеркнул президент НСА.
Орловская областьВладимирская областьРязанская областьКорней БиждовГидрометцентр
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
