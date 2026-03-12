Названы регионы с самым высоким риском паводков в 2026 году

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Самые высокие риски весенних паводков в 2026 году страховщики видят в регионах Центрального и Приволжского федеральных округах из-за рекордно высокого уровня снежного покрова, сообщил РИА Новости президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

"НСА предупреждает о повышенных рисках для озимых культур в Центральном и Приволжском федеральных округах из-за рекордно высокого уровня снежного покрова, который зафиксирован при анализе текущей метеорологической ситуации с использованием инструментов космического мониторинга. В обоих округах застраховано в общей сложности порядка 3 миллионов гектаров озимых", - сказал Биждов

Вместе с тем, в южных регионах Черноземья и на нижней Волге на фоне повышения дневных температур уровень снега постепенно снижается и на сегодняшний день не превышает 10-12 сантиметров.

Глава союза напомнил, что в перечисленных регионах действует программа агрострахования с господдержкой. А в 2026 году при страховании урожая по программе "мультириск" вступили в силу упрощенные правила урегулирования убытков.