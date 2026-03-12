Рейтинг@Mail.ru
Страны Запада фактически взяли ОЗХО в заложники, заявил постпред России - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/ozkho-2080243297.html
Страны Запада фактически взяли ОЗХО в заложники, заявил постпред России
Страны Запада фактически взяли ОЗХО в заложники, заявил постпред России - РИА Новости, 12.03.2026
Страны Запада фактически взяли ОЗХО в заложники, заявил постпред России
Страны Запада фактически "взяли в заложники" Организацию по запрещению химического оружия, навязывая ей только им интересную повестку, заявил постоянный... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:22:00+03:00
2026-03-12T15:22:00+03:00
в мире
россия
гаага
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_de4b651504495bfec5d8ed2ccbbb9e5a.jpg
https://ria.ru/20260312/tarabrin-2080224284.html
россия
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_f7c4a836d483e8b412b9d27958aa8771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, гаага, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, Гаага, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия
Страны Запада фактически взяли ОЗХО в заложники, заявил постпред России

Тарабрин: Запад фактически взял в заложники ОЗХО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Страны Запада фактически "взяли в заложники" Организацию по запрещению химического оружия, навязывая ей только им интересную повестку, заявил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.
В Гааге с 10 по 13 марта проходит 111-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
"Преследуя свои политические цели, страны Запада фактически взяли в заложники нашу Организацию, навязывая только им интересную повестку дня", - сказал дипломат в ходе сессии исполсовета.
Между тем, как заметил он, перед ОЗХО стоят серьезнейшие задачи.
"Одна из основных – недопущение воспроизводства химоружия и уничтожение всего оставленного в различных регионах мира этого вида ОМУ", - сообщил Тарабрин.
Также важным вопросом является закрытие сирийского "химического досье" строго в рамках положений Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Кроме того, все большее значение приобретает противодействие химическому терроризму, особенно в свете развития беспилотных средств доставки химбоеприпасов, заметил постпред.
Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Постпред при ОЗХО: Запад не замечает применение Киевом токсичных химикатов
Вчера, 14:11
 
В миреРоссияГаагаВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала