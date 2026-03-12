Страны Запада фактически взяли ОЗХО в заложники, заявил постпред России

Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото

Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге

ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Страны Запада фактически "взяли в заложники" Организацию по запрещению химического оружия, навязывая ей только им интересную повестку, заявил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

Гааге с 10 по 13 марта проходит 111-я сессия исполнительного совета ОЗХО

"Преследуя свои политические цели, страны Запада фактически взяли в заложники нашу Организацию, навязывая только им интересную повестку дня", - сказал дипломат в ходе сессии исполсовета.

Между тем, как заметил он, перед ОЗХО стоят серьезнейшие задачи.

"Одна из основных – недопущение воспроизводства химоружия и уничтожение всего оставленного в различных регионах мира этого вида ОМУ", - сообщил Тарабрин