Страны Запада фактически взяли ОЗХО в заложники, заявил постпред России
Страны Запада фактически взяли ОЗХО в заложники, заявил постпред России - РИА Новости, 12.03.2026
Страны Запада фактически взяли ОЗХО в заложники, заявил постпред России
Страны Запада фактически "взяли в заложники" Организацию по запрещению химического оружия, навязывая ей только им интересную повестку, заявил постоянный... РИА Новости, 12.03.2026
ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Страны Запада фактически "взяли в заложники" Организацию по запрещению химического оружия, навязывая ей только им интересную повестку, заявил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.
В Гааге
с 10 по 13 марта проходит 111-я сессия исполнительного совета ОЗХО
.
"Преследуя свои политические цели, страны Запада фактически взяли в заложники нашу Организацию, навязывая только им интересную повестку дня", - сказал дипломат в ходе сессии исполсовета.
Между тем, как заметил он, перед ОЗХО стоят серьезнейшие задачи.
"Одна из основных – недопущение воспроизводства химоружия и уничтожение всего оставленного в различных регионах мира этого вида ОМУ", - сообщил Тарабрин
.
Также важным вопросом является закрытие сирийского "химического досье" строго в рамках положений Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Кроме того, все большее значение приобретает противодействие химическому терроризму, особенно в свете развития беспилотных средств доставки химбоеприпасов, заметил постпред.