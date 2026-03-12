Глава союза страховщиков рассказал, как бесплатно получить "Оземпик"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Врачи стали чаще назначать пациентам препарат "Оземпик" и его аналоги в рамках борьбы с ожирением, но у этого лекарства есть побочные эффекты и бесплатно в рамках системы ОМС его можно получить только по клиническим рекомендациям или по решению врачебной комиссии, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

"Сложно говорить об объемах применения этого препарата, но его назначения стали кратно чаще. У населения возникла странная и своеобразная мода на применение этого препарата. Данная группа препаратов - это обычные лекарственные средства, которые имеют показания и противопоказания", - сказал глава ВСС.

"Если пациенту они показаны и такое лечение предусмотрено клиническими рекомендациями или же имеет место решение врачебной комиссии по жизненным показаниям, то препарат будет назначен", - продолжил он.

"Частоту выписки этого лекарственного средства в ОМС никто специально не отслеживает. Страховщики, безусловно, требуют исполнения клинических рекомендаций и нормальных актов Минздрава России . Если назначение им соответствует, то это правомерные действия врачей, и такая позиция поддерживается страховщиками", - добавил Уфимцев

При этом, что касается лечения ожирения по ОМС и применения специализированных методов, то это не самые частые случаи. Это обусловлено и проблемой выявления потребностей в оперативном лечении и маршрутизации данной категории больных, указал глава ВСС.

По его словам, классическая диетология является вполне эффективной альтернативой оперативному и медикаментозному лечению, однако она менее комфортна и удобна для пациента.

"Человек не хочет менять свою жизнь и выходить из зоны комфорта, проще добавить препарат или прооперироваться. Это выбор каждого, как поступить, но стоит помнить, что и у операций, и у препаратов есть свои плюсы и свои минусы. Минусов в части здоровья больше", - заключил Уфимцев.