Отоларинголог рассказала, чем отличаются наружный и средний отит - РИА Новости, 12.03.2026
03:37 12.03.2026
Отоларинголог рассказала, чем отличаются наружный и средний отит
Отоларинголог рассказала, чем отличаются наружный и средний отит - РИА Новости, 12.03.2026
Отоларинголог рассказала, чем отличаются наружный и средний отит
Наружный отит поражает кожу слухового прохода до барабанной перепонки, а средний локализуется в барабанной полости, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2026
2026
общество, здоровье, россия, анна стрыгина
Общество, Здоровье, Россия, Анна Стрыгина
Отоларинголог рассказала, чем отличаются наружный и средний отит

Врач Стрыгина: средний отит поражает барабанную полость уха

Врач - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Врач. Архивное фото
ТУЛА, 12 мар – РИА Новости. Наружный отит поражает кожу слухового прохода до барабанной перепонки, а средний локализуется в барабанной полости, рассказала РИА Новости врач-оториноларинголог Анна Стрыгина.
"Воспаление уха подразделяется на два основных типа в зависимости от локализации. Наружный отит поражает кожу слухового прохода до барабанной перепонки. Из-за отека тканей возникает боль и заложенность, иногда появляются выделения. Средний отит локализуется глубже — за барабанной перепонкой, в так называемой барабанной полости", - сказала врач.
Отоларинголог осматривает ухо пациентки - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Отоларинголог назвала основные признаки отита
5 марта, 03:50
По словам Стрыгиной, основные причины наружного отита – грибковая или бактериальная инфекция, их возбудителей человек нередко сам заносит в ухо грязными руками или ватными палочками. Главным фактором риска развития болезни являются микротравмы при чистке органа. Она добавила, что фурункул уха, то есть, воспаление волосяного фолликула, при котором боль становится особенно сильной и может повышаться температура, также относится к наружному отиту.
Врач сообщила, что средний отит может быть серозным (когда в полости накапливается жидкость) или гнойным. В первом случае в некоторых ситуациях специалист может выбрать выжидательную тактику и не назначать антибиотики сразу. Гнойный отит требует же обязательного применения антибиотиков для предотвращения развития тяжелых осложнений.
"Средний отит чаще всего вызывают вирусы и бактерии. Заболевание преимущественно встречается у детей, но не щадит и взрослых. Если средний отит у взрослого человека возникает часто, это повод для углубленного обследования у лор-врача", - добавила Анна Стрыгина.
Чихание - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Врач рассказал, почему опасно сдерживать чихание
25 января, 04:31
 
