Отоларинголог рассказала, чем отличаются наружный и средний отит

ТУЛА, 12 мар – РИА Новости. Наружный отит поражает кожу слухового прохода до барабанной перепонки, а средний локализуется в барабанной полости, рассказала РИА Новости врач-оториноларинголог Анна Стрыгина.

« "Воспаление уха подразделяется на два основных типа в зависимости от локализации. Наружный отит поражает кожу слухового прохода до барабанной перепонки. Из-за отека тканей возникает боль и заложенность, иногда появляются выделения. Средний отит локализуется глубже — за барабанной перепонкой, в так называемой барабанной полости", - сказала врач.

По словам Стрыгиной, основные причины наружного отита – грибковая или бактериальная инфекция, их возбудителей человек нередко сам заносит в ухо грязными руками или ватными палочками. Главным фактором риска развития болезни являются микротравмы при чистке органа. Она добавила, что фурункул уха, то есть, воспаление волосяного фолликула, при котором боль становится особенно сильной и может повышаться температура, также относится к наружному отиту.

Врач сообщила, что средний отит может быть серозным (когда в полости накапливается жидкость) или гнойным. В первом случае в некоторых ситуациях специалист может выбрать выжидательную тактику и не назначать антибиотики сразу. Гнойный отит требует же обязательного применения антибиотиков для предотвращения развития тяжелых осложнений.