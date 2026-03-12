Рейтинг@Mail.ru
"Особые отношения" между Британией и США закончились, пишут СМИ
16:04 12.03.2026
"Особые отношения" между Британией и США закончились, пишут СМИ
"Особые отношения" между Британией и США закончились, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
"Особые отношения" между Британией и США закончились, пишут СМИ
"Особые отношения" между Великобританией и США закончились на фоне эскалации в Иране, и Вашингтон больше не считает Лондон важным союзником, считает колумнист... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
сша
великобритания
иран
кир стармер
дональд трамп
уинстон черчилль
военная операция сша и израиля против ирана
сша
великобритания
иран
в мире, сша, великобритания, иран, кир стармер, дональд трамп, уинстон черчилль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Великобритания, Иран, Кир Стармер, Дональд Трамп, Уинстон Черчилль, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Особые отношения" между Британией и США закончились, пишут СМИ

New Statesman: "Особые отношения" между Великобританией и США закончились

© РИА Новости / Алекс Макнотон
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 мар - РИА Новости. "Особые отношения" между Великобританией и США закончились на фоне эскалации в Иране, и Вашингтон больше не считает Лондон важным союзником, считает колумнист британского журнала New Statesman Фредди Хейворд.
"New Statesman поговорил с представителями администрации в Вашингтоне, источниками на Ближнем Востоке, в Лондоне и Демократической партии США, а также с (лидером правой партии Reform UK) Найджелом Фаражем. Из этих бесед складывается картина отношений, которые долгое время ухудшались, а теперь разорваны войной, которая выходит из-под контроля", - пишет издание.
Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Мандельсона назначили на пост британского посла в США "в странной спешке"
11 марта, 20:58
Как отмечает автор, Белый дом больше не считает, что может получить какую-либо пользу от помощи британской армии, так как она истощена и долгое время сама полагалась на защиту США. Кроме того, президент США Дональд Трамп был крайне недоволен "легалистским" подходом британского премьер-министра Кира Стармера к войне с Ираном и тем, что Лондон не сразу предоставил свои базы для ударов по Ирану.
"Стармер и его команда не понимали… что движение MAGA (лозунг "Сделать Америку снова великой", Make America Great Again – ред.) считает Великобританию слабеющей страной, которую захлестнула иммиграция из стран "третьего мира". MAGA рассматривает Великобританию как страну, которая стала настолько бессильной перед лицом своих внутренних проблем, что больше не может быть надежным союзником", - отмечает журналист.
Кроме того, по оценке автора, влияние британской культуры в Вашингтоне сошло на нет в сравнении с 20-м веком, когда многие американские лидеры пытались эмулировать британскую политическую культуру.
"Скажем, у Японии есть явный политический электорат в США. Черт возьми, даже у Сальвадора есть, потому что (его президент Найиб) Букеле создал бренд. Индия может вызывать разногласия, но она находит отклик. А кто интересуется Великобританией?" - сказал изданию источник в Белом доме.
Ранее Трамп раскритиковал Стармера, заявив, что очень разочарован из-за первоначального отказа Лондона оказывать поддержку американским военным в конфликте с Ираном. По словам Трампа, Стармер должен был без вопросов и колебаний предоставить США военные базы. Ранее Трамп уже признался, что Стармер - "это не Уинстон Черчилль".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трамп разочарован Стармером и Британией
5 марта, 19:25
 
В миреСШАВеликобританияИранКир СтармерДональд ТрампУинстон ЧерчилльВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
