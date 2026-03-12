"Особые отношения" между Британией и США закончились, пишут СМИ

ЛОНДОН, 12 мар - РИА Новости. "Особые отношения" между Великобританией и США закончились на фоне эскалации в Иране, и Вашингтон больше не считает Лондон важным союзником, считает колумнист британского журнала New Statesman Фредди Хейворд.
"New Statesman поговорил с представителями администрации в Вашингтоне, источниками на Ближнем Востоке, в Лондоне и Демократической партии США, а также с (лидером правой партии Reform UK) Найджелом Фаражем. Из этих бесед складывается картина отношений, которые долгое время ухудшались, а теперь разорваны войной, которая выходит из-под контроля", - пишет издание.
Как отмечает автор, Белый дом больше не считает, что может получить какую-либо пользу от помощи британской армии, так как она истощена и долгое время сама полагалась на защиту США. Кроме того, президент США Дональд Трамп был крайне недоволен "легалистским" подходом британского премьер-министра Кира Стармера к войне с Ираном и тем, что Лондон не сразу предоставил свои базы для ударов по Ирану.
"Стармер и его команда не понимали… что движение MAGA (лозунг "Сделать Америку снова великой", Make America Great Again – ред.) считает Великобританию слабеющей страной, которую захлестнула иммиграция из стран "третьего мира". MAGA рассматривает Великобританию как страну, которая стала настолько бессильной перед лицом своих внутренних проблем, что больше не может быть надежным союзником", - отмечает журналист.
Кроме того, по оценке автора, влияние британской культуры в Вашингтоне сошло на нет в сравнении с 20-м веком, когда многие американские лидеры пытались эмулировать британскую политическую культуру.
Ранее Трамп раскритиковал Стармера, заявив, что очень разочарован из-за первоначального отказа Лондона оказывать поддержку американским военным в конфликте с Ираном. По словам Трампа, Стармер должен был без вопросов и колебаний предоставить США военные базы. Ранее Трамп уже признался, что Стармер - "это не Уинстон Черчилль".
Трамп разочарован Стармером и Британией
5 марта, 19:25