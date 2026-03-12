Рейтинг@Mail.ru
Эксперт высказался об угрозах Киева семье Орбана - РИА Новости, 12.03.2026
21:02 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/orban-2080342366.html
Эксперт высказался об угрозах Киева семье Орбана
Эксперт высказался об угрозах Киева семье Орбана - РИА Новости, 12.03.2026
Эксперт высказался об угрозах Киева семье Орбана
Угрозы Владимира Зеленского и экс-генерала СБУ Григория Омельченко семье премьер Венгрии Виктора Орбана недопустимы, особенно для страны, которая намеревается... РИА Новости, 12.03.2026
в мире, венгрия, украина, киев, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз, служба безопасности украины, мирный план сша по украине
Эксперт высказался об угрозах Киева семье Орбана

Дунаи: угрозы Украины семье Орбана недопустимы для страны, которая хочет в ЕС

© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского и экс-генерала СБУ Григория Омельченко семье премьер Венгрии Виктора Орбана недопустимы, особенно для страны, которая намеревается вступить в Евросоюз, выразил мнение в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Петер Дунаи.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану, его детям и внукам.
"Это была серьезная угроза, и это недопустимо. Я работаю больше 50 лет, но такого я не видел, не припомню. Особенно недопустимы такие угрозы для Евросоюза, а Украина хочет туда войти", - сказал Дунаи.
По его словам, "не исключено", что угрозы были реальными, а не просто направленными на устрашение.
"Думаю, что венгерские политики реагируют правильно, обращая на это внимание. И думаю, премьер-министра хорошо охраняют, это тоже правильно", - отметил эксперт.
"Заставить подчиняться". Орбан ответил на угрозы Зеленского
Вчера, 15:40
 
В миреВенгрияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕвросоюзСлужба безопасности УкраиныМирный план США по Украине
 
 
