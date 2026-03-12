Эксперт высказался об угрозах Киева семье Орбана

БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского и экс-генерала СБУ Григория Омельченко семье премьер Венгрии Виктора Орбана недопустимы, особенно для страны, которая намеревается вступить в Евросоюз, выразил мнение в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Петер Дунаи.

Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины . Экс-генерал Службы безопасности Украины ( СБУ ) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану , его детям и внукам.

"Это была серьезная угроза, и это недопустимо. Я работаю больше 50 лет, но такого я не видел, не припомню. Особенно недопустимы такие угрозы для Евросоюза, а Украина хочет туда войти", - сказал Дунаи.

По его словам, "не исключено", что угрозы были реальными, а не просто направленными на устрашение.