Орбан обсудил с комиссией по "Дружбе", как вести себя с властями Украины

БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвонился с госсекретарем министерства энергетики Венгрии Габором Цепеком, возглавившим комиссию по инспекции состояния нефтепровода "Дружба", и обсудил с ним стратегию взаимодействия с украинскими властями, которые отказываются идти на контакт и пускать комиссию на нефтепровод.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в среду заявил, что комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода "Дружба", но пока не ясно, пустят ли ее на Украину. На приезд отреагировал украинский МИД, чей представитель заявил, что прибывшие венгерские чиновники не имеют официального статуса и воспринимаются Киевом как туристы.

"Давай попробуем связаться с государственными органами, отвечающими за энергетику. Сколько бы они ни говорили, что нас здесь нет, мы должны заявлять о себе хотя бы раз или два в день. Но еще важно, чтобы мы документально подтвердили, что хотели вести с ними переговоры, хотели увидеться с ними, хотели вместе с ними решить ситуацию. Мы ищем не конфликт, а решение, и мы хотим им в этом помочь. Поэтому надо продолжать обращаться к ним, хорошо?" - сказал Орбан по телефону. Видеозапись разговора была опубликована в соцсети Facebook*.

Венгерский премьер добавил, что если украинское минэнерго не будет идти на контакт, необходимо через посольство в Киеве запросить допуск на нефтепровод "Дружба".

Цепек сообщил, что в течение дня обсудит ситуацию с временным поверенным посольства США в Киеве, а также европейскими дипломатами и попросит их принудить Украину отреагировать.

"Абсурдно, что мы находимся в Киеве, и там можно вести переговоры со всеми, кроме украинцев. Со всеми, кроме них", - пошутил Орбан.

"Хорошо, Габор, так что еще раз, мы должны вежливо попросить связаться с ними, если это не сработает, тогда мы должны попросить разрешения поехать туда самим и провести осмотр на месте. Если нужна будет какая-то помощь отсюда, напрямую свяжись со мной", - добавил он.

Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".