https://ria.ru/20260312/orban-2080249736.html
"Заставить подчиняться". Орбан ответил на угрозы Зеленского
"Заставить подчиняться". Орбан ответил на угрозы Зеленского - РИА Новости, 12.03.2026
"Заставить подчиняться". Орбан ответил на угрозы Зеленского
Венгрия не поддастся шантажу со стороны Украины, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в соцсети X после угроз от Владимира Зеленского. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:40:00+03:00
2026-03-12T15:40:00+03:00
2026-03-12T15:40:00+03:00
в мире
венгрия
украина
киев
владимир зеленский
виктор орбан
мирный план сша по украине
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069791424_0:69:2049:1221_1920x0_80_0_0_2bd45936f94b4c8062f6c8c3f1398a99.jpg
https://ria.ru/20260312/zelenskiy-2080237427.html
https://ria.ru/20260312/zelenskiy-2080243437.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069791424_70:0:1855:1339_1920x0_80_0_0_859dc47794e41f58f18bbd5d4cf18bb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, киев, владимир зеленский, виктор орбан, мирный план сша по украине, петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Мирный план США по Украине, Петер Сийярто
"Заставить подчиняться". Орбан ответил на угрозы Зеленского
Орбан: Венгрия не поддастся шантажу Зеленского