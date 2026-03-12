В администрации Орбана осудили грубые угрозы Зеленского

БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Грубые угрозы Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану противоречат намерению Украины вступить в ЕС, правительство Венгрии осуждает их и считает неприемлемыми, заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш.
"Мы осуждаем то, что сейчас со стороны Украины и Зеленского в адрес Венгрии и венгерского премьер-министра поступают грубые угрозы. Это противоречит правилам дипломатии, противоречит тому факту, что Украина является страной-кандидатом в ЕС, которая в принципе намерена вступить в Евросоюз. Мы считаем, что нельзя угрожать ни премьер-министру, ни стране, ни семье премьер-министра", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
По его словам, в Венгрии понимают мотивацию Украины, которая заинтересована в том, чтобы к власти в Венгрии пришло проукраинское правительство оппозиционной партии "Тиса", для этого Киев и блокирует нефтепровод "Дружба".
"Вмешательство во внутреннюю политику Венгрии невозможно и должно быть отвергнуто. Мы считаем неприемлемыми угрозы в адрес страны, правительства, главы правительства или семьи премьер-министра", - подчеркнул Гуйяш.