В администрации Орбана осудили грубые угрозы Зеленского - РИА Новости, 12.03.2026
15:19 12.03.2026
В администрации Орбана осудили грубые угрозы Зеленского
В администрации Орбана осудили грубые угрозы Зеленского
Грубые угрозы Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану противоречат намерению Украины вступить в ЕС, правительство Венгрии осуждает их и... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
венгрия
украина
киев
владимир зеленский
виктор орбан
евросоюз
служба безопасности украины
в мире, венгрия, украина, киев, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз, служба безопасности украины
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Евросоюз, Служба безопасности Украины
БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Грубые угрозы Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану противоречат намерению Украины вступить в ЕС, правительство Венгрии осуждает их и считает неприемлемыми, заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш.
"Мы осуждаем то, что сейчас со стороны Украины и Зеленского в адрес Венгрии и венгерского премьер-министра поступают грубые угрозы. Это противоречит правилам дипломатии, противоречит тому факту, что Украина является страной-кандидатом в ЕС, которая в принципе намерена вступить в Евросоюз. Мы считаем, что нельзя угрожать ни премьер-министру, ни стране, ни семье премьер-министра", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Охрана Орбана обеспечит его безопасность после угроз из Киева
Вчера, 15:16
По его словам, в Венгрии понимают мотивацию Украины, которая заинтересована в том, чтобы к власти в Венгрии пришло проукраинское правительство оппозиционной партии "Тиса", для этого Киев и блокирует нефтепровод "Дружба".
"Вмешательство во внутреннюю политику Венгрии невозможно и должно быть отвергнуто. Мы считаем неприемлемыми угрозы в адрес страны, правительства, главы правительства или семьи премьер-министра", - подчеркнул Гуйяш.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану, его детям и внукам.
Орбан позвонил матери после угроз его семье со стороны Украины
Вчера, 11:52
 
