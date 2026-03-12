В администрации Орбана осудили грубые угрозы Зеленского

БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Грубые угрозы Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану противоречат намерению Украины вступить в ЕС, правительство Венгрии осуждает их и считает неприемлемыми, заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш.

"Вмешательство во внутреннюю политику Венгрии невозможно и должно быть отвергнуто. Мы считаем неприемлемыми угрозы в адрес страны, правительства, главы правительства или семьи премьер-министра", - подчеркнул Гуйяш.