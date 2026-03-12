Рейтинг@Mail.ru
Охрана Орбана обеспечит его безопасность после угроз из Киева - РИА Новости, 12.03.2026
15:16 12.03.2026
Охрана Орбана обеспечит его безопасность после угроз из Киева
Охрана Орбана обеспечит его безопасность после угроз из Киева - РИА Новости, 12.03.2026
Охрана Орбана обеспечит его безопасность после угроз из Киева
Охрана премьера Венгрии Виктора Орбана обеспечит безопасность его публичных выступлений после угроз с Украины, заявил глава администрации венгерского премьера... РИА Новости, 12.03.2026
Охрана Орбана обеспечит его безопасность после угроз из Киева

Охрана Орбана обеспечит безопасность его выступлений после угроз из Киева

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Охрана премьера Венгрии Виктора Орбана обеспечит безопасность его публичных выступлений после угроз с Украины, заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш.
Владимир Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану, его детям и внукам.
Глава администрации Орбана заявил, что эти угрозы стоит воспринимать серьезно, потому что они прозвучали не только от бывшего сотрудника спецслужб, но и от самого Зеленского, что "выходит за пределы европейского культурного круга". "Органы, ответственные за безопасность премьер-министра, распорядятся о соответствующем уровне безопасности. Но он, разумеется, не будет отказываться от заранее объявленной программы мероприятий", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, отвечая на вопрос венгерских СМИ, будет ли Орбан проводить публичные предвыборные мероприятия, несмотря на угрозы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время звонка матери - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Орбан позвонил матери после угроз его семье со стороны Украины
Вчера, 11:52
 
