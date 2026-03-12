Охрана Орбана обеспечит его безопасность после угроз из Киева

Глава администрации Орбана заявил, что эти угрозы стоит воспринимать серьезно, потому что они прозвучали не только от бывшего сотрудника спецслужб, но и от самого Зеленского, что "выходит за пределы европейского культурного круга". "Органы, ответственные за безопасность премьер-министра, распорядятся о соответствующем уровне безопасности. Но он, разумеется, не будет отказываться от заранее объявленной программы мероприятий", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, отвечая на вопрос венгерских СМИ, будет ли Орбан проводить публичные предвыборные мероприятия, несмотря на угрозы.