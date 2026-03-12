https://ria.ru/20260312/orban-2080241795.html
Охрана Орбана обеспечит его безопасность после угроз из Киева
Охрана Орбана обеспечит его безопасность после угроз из Киева - РИА Новости, 12.03.2026
Охрана Орбана обеспечит его безопасность после угроз из Киева
Охрана премьера Венгрии Виктора Орбана обеспечит безопасность его публичных выступлений после угроз с Украины, заявил глава администрации венгерского премьера... РИА Новости, 12.03.2026
Охрана Орбана обеспечит его безопасность после угроз из Киева
БУДАПЕШТ, 12 мар - РИА Новости. Охрана премьера Венгрии Виктора Орбана обеспечит безопасность его публичных выступлений после угроз с Украины, заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш.
Владимир Зеленский
ранее начал угрожать премьеру Венгрии
встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС
для Украины
. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ
) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану
, его детям и внукам.
Глава администрации Орбана заявил, что эти угрозы стоит воспринимать серьезно, потому что они прозвучали не только от бывшего сотрудника спецслужб, но и от самого Зеленского, что "выходит за пределы европейского культурного круга". "Органы, ответственные за безопасность премьер-министра, распорядятся о соответствующем уровне безопасности. Но он, разумеется, не будет отказываться от заранее объявленной программы мероприятий", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, отвечая на вопрос венгерских СМИ, будет ли Орбан проводить публичные предвыборные мероприятия, несмотря на угрозы.