Орбан позвонил матери после угроз его семье со стороны Украины

БУДАПЕШТ, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после угроз со стороны экс-генерала СБУ Григория Омельченко позвонил матери и попросил не волноваться за него.

На прошлой неделе Владимир Зеленский попытался запугать политика возможной встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки очередного кредита от ЕС для Киева. Накануне Омельченко заявил, что знает всю информацию об Орбане , и призвал его подумать о семье.

"Привет, мама! Как папа? В порядке? Я в порядке. А ты? Ты всегда в порядке. Я тоже всегда в порядке. Не надо обо мне беспокоиться, у меня все хорошо. Надо о вас. Конечно, я вечером обычно страшно уставший, я много работаю, мама. Не волнуйся, со всем справлюсь, ты знаешь", — заявил премьер по телефону, видеозапись разговора опубликована в соцсети Facebook*.

"Нет, она переживает, что я устал. Она сказала мне быть осторожнее, но (про угрозы. — Прим. ред.) ничего не говорит, потому что, если она будет волноваться, это только увеличит мои проблемы, она предпочитает не показывать этого. Но мы знаем, как это бывает, даже если и не говорит", — ответил он.

Родители Орбана живут в деревне Фельчут, им за 80 лет.

Киев в конце января прекратил прокачку топлива по трубопроводу "Дружба". В свою очередь, Будапешт 18 февраля остановил поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировал предоставление ей кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто , это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит, пытаясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.