Опыт СВО открыл новые возможности в сфере беспилотников, заявил Медведев

В частности, как отметил Медведев, благодаря оптимизации систем и алгоритмов управления путем совершенствования технологий ИИ и анализа больших данных перестала быть проблемой одновременная постановка задач целому "рою" беспилотников, находящемуся под контролем одного оператора.

Кроме того, зампред Совбеза считает, что не за горами разработка и повсеместное внедрение новых типов материальных платформ БПЛА, морских автономных кораблей для базирования различных беспилотных систем, создание сверхтяжелых БПЛА-носителей, которые также могут выступать в роли ретрансляторов и средств доставки сотен и тысяч легких дронов.