Опыт СВО открыл новые возможности в сфере беспилотников, заявил Медведев - РИА Новости, 12.03.2026
08:16 12.03.2026
Опыт СВО открыл новые возможности в сфере беспилотников, заявил Медведев
Опыт СВО открыл новые возможности в сфере беспилотников, заявил Медведев
безопасность
россия
дмитрий медведев
60
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152189/32/1521893271_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_4e3e55941ee68addf7e67169e2450c89.jpg
безопасность, россия, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев
Опыт СВО открыл новые возможности в сфере беспилотников, заявил Медведев

Медведев: опыт боевых действий СВО открыл новые возможности в сфере БПЛА

© Depositphotos.com / biosdiБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Depositphotos.com / biosdi
Беспилотный летательный аппарат . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Опыт боевых действий в ходе СВО способствовал появлению новых возможностей в сфере беспилотных систем, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Стремительный рост мирового производства беспилотных систем создал качественно новый спектр угроз для самых разных объектов: агломераций, энергетической, социальной и другой критически важной инфраструктуры, а также оборонных производств и военных баз. Именно тут, с учетом опыта боевых действий в ходе СВО, уже сегодня возник набор принципиально новых возможностей", - написал Медведев в статье "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" для журнала "Эксперт".
В частности, как отметил Медведев, благодаря оптимизации систем и алгоритмов управления путем совершенствования технологий ИИ и анализа больших данных перестала быть проблемой одновременная постановка задач целому "рою" беспилотников, находящемуся под контролем одного оператора.
"Увеличены дальность эффективного использования БПЛА и объем отправляемой информации при использовании современных телекоммуникационных комплексов, включая спутниковую связь", - подчеркнул Медведев.
Кроме того, зампред Совбеза считает, что не за горами разработка и повсеместное внедрение новых типов материальных платформ БПЛА, морских автономных кораблей для базирования различных беспилотных систем, создание сверхтяжелых БПЛА-носителей, которые также могут выступать в роли ретрансляторов и средств доставки сотен и тысяч легких дронов.
Использование беспилотников меняет правила и этику войны, заявил Медведев
08:11
 
БезопасностьРоссияДмитрий Медведев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
