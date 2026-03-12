Рейтинг@Mail.ru
Жителям районов на севере Эр-Рияда впервые пришли оповещения об угрозе - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/opovescheniya-2080351367.html
Жителям районов на севере Эр-Рияда впервые пришли оповещения об угрозе
Жителям районов на севере Эр-Рияда впервые пришли оповещения об угрозе - РИА Новости, 12.03.2026
Жителям районов на севере Эр-Рияда впервые пришли оповещения об угрозе
Оповещения об угрозе воздушной опасности впервые поступили на телефоны жителей районов на севере Эр-Рияда, власти призывают оставаться дома или укрыться в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T21:43:00+03:00
2026-03-12T21:43:00+03:00
в мире
сша
иран
эр-рияд (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078107328_0:115:2424:1479_1920x0_80_0_0_6a67651bbd0dd57dfbeeef445ff23dd5.jpg
https://ria.ru/20260312/araviya-2080346496.html
сша
иран
эр-рияд (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078107328_150:0:2274:1593_1920x0_80_0_0_6b4cd8c216f70a5e616a6e3ccc2d2129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, эр-рияд (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Эр-Рияд (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Жителям районов на севере Эр-Рияда впервые пришли оповещения об угрозе

Жители северных районов Эр-Рияда впервые получили оповещения об угрозе

© REUTERS / StringerЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Stringer
Эр-Рияд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 12 мар - РИА Новости. Оповещения об угрозе воздушной опасности впервые поступили на телефоны жителей районов на севере Эр-Рияда, власти призывают оставаться дома или укрыться в безопасном месте, сообщил РИА Новости очевидец Михаил.
"Район находится под угрозой воздушного удара. Просьба всем сохранять спокойствие, оставаться дома или в безопасном месте - подальше от окон и дверей. Следуйте инструкциям службы гражданской обороны", - говорится в оповещении, полученном жителями.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым над Эр-Риядом, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Саудовской Аравии ПВО уничтожила семь дронов и две ракеты
Вчера, 21:23
 
В миреСШАИранЭр-Рияд (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала