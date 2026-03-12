https://ria.ru/20260312/opovescheniya-2080351367.html
Жителям районов на севере Эр-Рияда впервые пришли оповещения об угрозе
Жителям районов на севере Эр-Рияда впервые пришли оповещения об угрозе - РИА Новости, 12.03.2026
Жителям районов на севере Эр-Рияда впервые пришли оповещения об угрозе
Оповещения об угрозе воздушной опасности впервые поступили на телефоны жителей районов на севере Эр-Рияда, власти призывают оставаться дома или укрыться в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T21:43:00+03:00
в мире
сша
иран
эр-рияд (город)
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
эр-рияд (город)
В мире, США, Иран, Эр-Рияд (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Жители северных районов Эр-Рияда впервые получили оповещения об угрозе