В ООН прокомментировали удар по школе в Иране

ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости. Удар по школе в Иране нарушает принцип принятия атакующей стороной всех мер для минимизации жертв среди гражданских, заявил РИА Новости официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Китан.

"Удар вызывает серьезную озабоченность в отношении соблюдения принципов международного гуманитарного права, касающихся ведения боевых действий. Эти принципы требуют от атакующей стороны принятия всех возможных мер для предотвращения или, по крайней мере, минимизации случайных жертв среди гражданского населения, в том числе путем выбора типа оружия и времени атаки", - сказал он.