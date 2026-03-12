Рейтинг@Mail.ru
Россия не будет запрашивать заседание СБ ООН из-за атаки ВСУ по Брянску - РИА Новости, 12.03.2026
00:47 12.03.2026
Россия не будет запрашивать заседание СБ ООН из-за атаки ВСУ по Брянску
© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 12 мар – РИА Новости. РФ не планирует запрашивать заседание СБ ООН в связи с атакой ВСУ по Брянску, сообщил российский постпред при организации Василий Небензя в ответ на вопрос РИА Новости.
"Нет", – ответил он в ходе пресс-подхода.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара семь человек погибли, еще 42 получили ранения.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Небензя призвал секретариат ООН дать оценку атаке ВСУ по Брянску
