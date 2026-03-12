https://ria.ru/20260312/oon-2080086469.html
Россия не будет запрашивать заседание СБ ООН из-за атаки ВСУ по Брянску
Россия не будет запрашивать заседание СБ ООН из-за атаки ВСУ по Брянску - РИА Новости, 12.03.2026
Россия не будет запрашивать заседание СБ ООН из-за атаки ВСУ по Брянску
РФ не планирует запрашивать заседание СБ ООН в связи с атакой ВСУ по Брянску, сообщил российский постпред при организации Василий Небензя в ответ на вопрос РИА... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T00:47:00+03:00
2026-03-12T00:47:00+03:00
2026-03-12T00:47:00+03:00
брянская область
брянск
александр богомаз
россия
совет безопасности оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg
https://ria.ru/20260312/nebenzja-2080085665.html
брянская область
брянск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_274cc1618e0cb6ad6de80ceeea2c0adc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, брянск, александр богомаз, россия, совет безопасности оон, в мире
Брянская область, Брянск, Александр Богомаз, Россия, Совет Безопасности ООН, В мире
Россия не будет запрашивать заседание СБ ООН из-за атаки ВСУ по Брянску
Небензя: Россия не будет запрашивать заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Брянску