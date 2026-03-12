Пресс-служба Северного флота рассказала подробности о пуске ракеты "Оникс"

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Казань" из подводного положения выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, обозначавшей корабль условного противника и находившейся на удалении до 300 километров", - говорится в сообщении.

АПЛ "Казань" является кораблём проекта 885М "Ясень-М" - модифицированной версии подводных лодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они несут высокоточное ракетное оружие большой дальности и способны поражать цели, как на земле, так и на воде и под водой.