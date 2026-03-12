https://ria.ru/20260312/oniks-2080210391.html
Пресс-служба Северного флота рассказала подробности о пуске ракеты "Оникс"
12.03.2026
Пресс-служба Северного флота рассказала подробности о пуске ракеты "Оникс"
Атомная подводная лодка (АПЛ) Северного флота (СФ) "Казань" проекта 885М ("шифр Ясень-М") поразила крылатой ракетой "Оникс" надводную цель на расстоянии 300... РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Атомная подводная лодка (АПЛ) Северного флота (СФ) "Казань" проекта 885М ("шифр Ясень-М") поразила крылатой ракетой "Оникс" надводную цель на расстоянии 300 километров, сообщила в четверг пресс-служба СФ.
"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Казань" из подводного положения выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, обозначавшей корабль условного противника и находившейся на удалении до 300 километров", - говорится в сообщении.
По данным объективного контроля, головная часть ракеты "Оникс" поразила морскую мишень.
АПЛ вела стрельбу из Баренцева моря
, к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.
АПЛ "Казань" является кораблём проекта 885М "Ясень-М" - модифицированной версии подводных лодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они несут высокоточное ракетное оружие большой дальности и способны поражать цели, как на земле, так и на воде и под водой.
Атомная подводная лодка "Казань" была заложена на ОАО "ПО "Севмаш" в городе Северодвинске
24 июля 2009 года, спущена на воду 31 марта 2017 года. 7 мая 2021 года АПЛ принята в состав ВМФ РФ
.