Оман сбил беспилотник на границе с ОАЭ - РИА Новости, 12.03.2026
20:01 12.03.2026
Оман сбил беспилотник на границе с ОАЭ
Оман сбил беспилотник на территории полуэксклава Мусандам, который граничит с ОАЭ, жертв нет, передает оманское агентство ONA со ссылкой на источник в органах... РИА Новости, 12.03.2026
© Flickr / Stefan KrasowskiФлаг развевается над замком в Омане
Флаг развевается над замком в Омане - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Флаг развевается над замком в Омане. Архивное фото
КАИР, 12 мар - РИА Новости. Оман сбил беспилотник на территории полуэксклава Мусандам, который граничит с ОАЭ, жертв нет, передает оманское агентство ONA со ссылкой на источник в органах безопасности.
Провинция Мусандам отделена от основной части Омана территорией ОАЭ, но имеет выход к морю.
"Источник в органах безопасности сообщил, что беспилотник были сбит в воздушном пространстве округа Эль-Хасаб (в Мусандаме – ред.). Жертв нет, материальный ущерб не нанесен", - говорится в сообщении агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Район Даунтаун Дубай в Дубае - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В генконсульстве России рассказали об обстановке в Дубае и ОАЭ
В миреОманОАЭСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
