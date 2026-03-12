https://ria.ru/20260312/oman-2080332185.html
Оман сбил беспилотник на границе с ОАЭ
Оман сбил беспилотник на границе с ОАЭ - РИА Новости, 12.03.2026
Оман сбил беспилотник на границе с ОАЭ
Оман сбил беспилотник на территории полуэксклава Мусандам, который граничит с ОАЭ, жертв нет, передает оманское агентство ONA со ссылкой на источник в органах... РИА Новости, 12.03.2026
Оман сбил беспилотник на границе с ОАЭ
