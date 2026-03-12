Рейтинг@Mail.ru
Оман эвакуировал суда из нефтяного терминала в районе Мина-аль-Фахал
06:47 12.03.2026 (обновлено: 07:18 12.03.2026)
Оман эвакуировал суда из нефтяного терминала в районе Мина-аль-Фахал
в мире, оман, сша, иран, kpler
В мире, Оман, США, Иран, Kpler
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Оман эвакуировал все суда из нефтяного экспортного терминала в районе Мина-аль-Фахал, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, получившие уведомление от портового агента.
"Оман эвакуировал все суда из ключевого нефтяного экспортного терминала Мина-аль-Фахал в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении агентства.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Россия и Оман отметили недопустимость расширения иранского конфликта
Вчера, 19:37
Оман экспортирует миллион баррелей в день через терминал Мина-аль-Фахал, передает агентство со ссылкой на данные компании Kpler.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Ждем": КСИР сделал резкое заявление о сопровождающих танкеры военных США
7 марта, 11:49
 
