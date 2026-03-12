Рейтинг@Mail.ru
Ограничения не повлияют на выполнение программы полетов Azur Air - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 12.03.2026 (обновлено: 21:59 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/ogranichenija-2080353543.html
Ограничения не повлияют на выполнение программы полетов Azur Air
Ограничения не повлияют на выполнение программы полетов Azur Air - РИА Новости, 12.03.2026
Ограничения не повлияют на выполнение программы полетов Azur Air
Введенные Росавиацией ограничения в отношении Azur Air не повлияют на выполнение программы полетов, сообщили в компании. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T21:57:00+03:00
2026-03-12T21:59:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
azur air
происшествия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152968/95/1529689509_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_e39227a205def60aabb85416ee0ec466.jpg
https://ria.ru/20260312/rosaviatsiya-2080345112.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152968/95/1529689509_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_d53c17e0c24eb547f8a71103647b7e6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), azur air, происшествия, экономика
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Azur Air, Происшествия, Экономика
Ограничения не повлияют на выполнение программы полетов Azur Air

Azur Air: ограничения Росавиации не повлияют на выполнение программы полетов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании AZUR air
Логотип авиакомпании AZUR air - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании AZUR air. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Введенные Росавиацией ограничения в отношении Azur Air не повлияют на выполнение программы полетов, сообщили в компании.
Ранее в четверг Росавиация сообщила об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года.
"Введенные ограничения не повлияют на выполнение программы полётов. Все обязательства перед пассажирами выполняются в полном объёме. Авиакомпания продолжает подготовку к сезону "Лето-2026", - говорится в сообщении.
Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air
Вчера, 21:18
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Azur AirПроисшествияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала