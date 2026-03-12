Рейтинг@Mail.ru
В Одессе зрительница театра устроила истерику из-за русской речи в зале - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/odessa-2080356323.html
В Одессе зрительница театра устроила истерику из-за русской речи в зале
В Одессе зрительница театра устроила истерику из-за русской речи в зале - РИА Новости, 12.03.2026
В Одессе зрительница театра устроила истерику из-за русской речи в зале
Зрительница Одесского оперного театра устроила истерику прямо в зрительном зале из-за слов благодарности в адрес артистов на русском языке, сообщило украинское... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T22:28:00+03:00
2026-03-12T22:28:00+03:00
в мире
украина
россия
страна.ua
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg
https://ria.ru/20260312/zelenskiy-2080346216.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_327065fa884f8c3f92cb171af7fa0ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Страна.ua, Верховная Рада Украины
В Одессе зрительница театра устроила истерику из-за русской речи в зале

Страна.ua: в Одессе зрительница театра устроила истерику из-за русской речи

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Зрительница Одесского оперного театра устроила истерику прямо в зрительном зале из-за слов благодарности в адрес артистов на русском языке, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Одесском оперном театре зрительница устроила скандал, когда услышала слова благодарности артистам на русском", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Помешала ли скандалистка представлению или же истерика случилась уже после него, не уточняется. На видео, опубликованном украинскими журналистами, слышны крики недовольной русским языком женщины. При этом она сама постоянно сбивается на русский, хотя и угрожает "воткнуть отвертку" любому, кто последует ее примеру.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
На Украине рассказали о конфузе Зеленского из-за конфликта вокруг Ирана
Вчера, 21:22
 
В миреУкраинаРоссияСтрана.uaВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала