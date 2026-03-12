В Одессе зрительница театра устроила истерику из-за русской речи в зале

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Зрительница Одесского оперного театра устроила истерику прямо в зрительном зале из-за слов благодарности в адрес артистов на русском языке, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Одесском оперном театре зрительница устроила скандал, когда услышала слова благодарности артистам на русском", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Помешала ли скандалистка представлению или же истерика случилась уже после него, не уточняется. На видео, опубликованном украинскими журналистами, слышны крики недовольной русским языком женщины. При этом она сама постоянно сбивается на русский, хотя и угрожает "воткнуть отвертку" любому, кто последует ее примеру.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.