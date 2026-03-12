"Борются за жизнь". Произошедшее в Одессе шокировало журналиста

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине.
«
"В то время как наркоман Зеленский выпрашивает у своих коррумпированных сообщников в Брюсселе и Лондоне еще больше денег, обычные украинцы в Одессе борются за жизни своих сограждан", — написал он.
Так Боуз прокомментировал видео, на котором мужчину насильно заталкивают в автомобиль, несмотря на крики прохожих и попытки препятствовать силовикам.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.