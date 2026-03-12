Рейтинг@Mail.ru
ПВО ОАЭ за сутки перехватила шесть баллистических ракет
00:20 12.03.2026
ПВО ОАЭ за сутки перехватила шесть баллистических ракет
Системы ПВО ОАЭ перехватили за сутки шесть баллистических ракет и почти 40 БПЛА, запущенных "со стороны Ирана", заявило минобороны страны в ночь на четверг.
2026
ПВО ОАЭ за сутки перехватила шесть баллистических ракет

Силы ПВО в ОАЭ за сутки перехватили шесть баллистических ракет и почти 40 БПЛА

Дым в Эр-Рияде
Дым в Эр-Рияде
Дым в Эр-Рияде
Дым в Эр-Рияде. Архивное фото
СТАМБУЛ, 12 мар – РИА Новости. Системы ПВО ОАЭ перехватили за сутки шесть баллистических ракет и почти 40 БПЛА, запущенных "со стороны Ирана", заявило минобороны страны в ночь на четверг.
"Средства противовоздушной обороны ОАЭ за 11 марта перехватили шесть баллистических ракет, семь крылатых и 39 БПЛА", - сообщило минобороны в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Всего с начала эскалации перехвачены 268 баллистических ракет, 15 крылатых и 1514 БПЛА.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
