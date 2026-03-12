Рейтинг@Mail.ru
Последний вывозной рейс S7 из Дубая прибыл в Новосибирск - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/novosibirsk-2080113634.html
Последний вывозной рейс S7 из Дубая прибыл в Новосибирск
Последний вывозной рейс S7 из Дубая прибыл в Новосибирск - РИА Новости, 12.03.2026
Последний вывозной рейс S7 из Дубая прибыл в Новосибирск
Последний вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") из Дубая в ночь на четверг прибыл в Новосибирск, сообщается на онлайн-табло... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T06:08:00+03:00
2026-03-12T06:08:00+03:00
дубай
новосибирск
самарканд
s7 airlines
толмачево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784678041_0:305:3099:2048_1920x0_80_0_0_e103d0b0433105a24e2af54ad51f4d5e.jpg
https://ria.ru/20260312/dubaj-2080105712.html
https://ria.ru/20260311/doha-2079970304.html
дубай
новосибирск
самарканд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784678041_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_45a31f02eca6f618192ac039b8fd7e5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, новосибирск, самарканд, s7 airlines, толмачево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана, общество
Дубай, Новосибирск, Самарканд, S7 Airlines, Толмачево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана, Общество
Последний вывозной рейс S7 из Дубая прибыл в Новосибирск

Последний вывозной рейс S7 Airlines из Дубая прибыл в Новосибирск

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 12 мар – РИА Новости. Последний вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") из Дубая в ночь на четверг прибыл в Новосибирск, сообщается на онлайн-табло новосибирского аэропорта "Толмачево".
По данным аэропорта, рейс прибыл в 2.40 по местному времени в четверг (22.40 мск среды).
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" из ОАЭ прибыл в Москву
04:00
По данным авиакомпании, россиян вывезли рейсом №5786 из Дубая с технической посадкой для дозаправки в Самарканде. Пассажиров этого рейса, у которых были оформлены билеты из Дубая в Москву, доставляют в столицу ближайшими рейсами авиакомпании из Новосибирска.
Авиакомпания ранее информировала об отмене всех рейсов в ОАЭ и обратно в период с 12 по 31 марта 2026 года. Полеты планируется возобновить после стабилизации обстановки в регионе.
Круизный лайнер Celestyal Journey в терминале Старого порта Дохи во время проведения военной операции США и Израиля против Ирана - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
На круизном лайнере около Дохи остаются 60 россиян, рассказала туристка
Вчера, 14:43
 
ДубайНовосибирскСамаркандS7 AirlinesТолмачево (аэропорт)Военная операция США и Израиля против ИранаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала