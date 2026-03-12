https://ria.ru/20260312/novosibirsk-2080113634.html
Последний вывозной рейс S7 из Дубая прибыл в Новосибирск
Последний вывозной рейс S7 из Дубая прибыл в Новосибирск - РИА Новости, 12.03.2026
Последний вывозной рейс S7 из Дубая прибыл в Новосибирск
Последний вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") из Дубая в ночь на четверг прибыл в Новосибирск, сообщается на онлайн-табло... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T06:08:00+03:00
2026-03-12T06:08:00+03:00
2026-03-12T06:08:00+03:00
дубай
новосибирск
самарканд
s7 airlines
толмачево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784678041_0:305:3099:2048_1920x0_80_0_0_e103d0b0433105a24e2af54ad51f4d5e.jpg
https://ria.ru/20260312/dubaj-2080105712.html
https://ria.ru/20260311/doha-2079970304.html
дубай
новосибирск
самарканд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784678041_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_45a31f02eca6f618192ac039b8fd7e5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, новосибирск, самарканд, s7 airlines, толмачево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана, общество
Дубай, Новосибирск, Самарканд, S7 Airlines, Толмачево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана, Общество
Последний вывозной рейс S7 из Дубая прибыл в Новосибирск
Последний вывозной рейс S7 Airlines из Дубая прибыл в Новосибирск