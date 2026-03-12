Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил под домашним арестом главврача Новокузнецкой больницы
12.03.2026
14:32 12.03.2026
Суд оставил под домашним арестом главврача Новокузнецкой больницы
Суд оставил под домашним арестом главврача Новокузнецкой больницы - РИА Новости, 12.03.2026
Суд оставил под домашним арестом главврача Новокузнецкой больницы
Центральный районный суд Новокузнецка Кемеровской области оставил под домашним арестом главного врача горбольницы №1 Виталия Хераскова до 13 июня по делу о... РИА Новости, 12.03.2026
Суд оставил под домашним арестом главврача Новокузнецкой больницы

РИА Новости: в Новокузнецке суд оставил Хераскова под домашним арестом до июня

Главный врач Новокузнецкой больницы №1 Виталий Херасков на заседании центрального районного суда Новокузнецка
Главный врач Новокузнецкой больницы №1 Виталий Херасков на заседании центрального районного суда Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
Главный врач Новокузнецкой больницы №1 Виталий Херасков на заседании центрального районного суда Новокузнецка. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 12 мар - РИА Новости. Центральный районный суд Новокузнецка Кемеровской области оставил под домашним арестом главного врача горбольницы №1 Виталия Хераскова до 13 июня по делу о гибели в роддоме №1 в новогодние праздники новорожденных, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
В январе сообщалось, что Херасков, задержанный по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности смерть девяти детей (часть 3 статьи 293 УК РФ), был отправлен под домашний арест до 13 марта. В феврале СК РФ сообщил, что Хераскову предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть десяти лиц (часть 3 статьи 293 УК РФ).
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В Новокузнецке пьяная женщина избила бригаду скорой помощи
8 марта, 10:42
"(Виталия Хераскова - ред.) оставили под домашним арестом до 13 июня", – сообщили в объединенном пресс-центре.
Тринадцатого января стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли новорожденные. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Глава Кузбасса удалил эфир из-за слов о ЧП в новокузнецком роддоме
22 января, 22:26
 
