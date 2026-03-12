Суд оставил под домашним арестом главврача Новокузнецкой больницы

КЕМЕРОВО, 12 мар - РИА Новости. Центральный районный суд Новокузнецка Кемеровской области оставил под домашним арестом главного врача горбольницы №1 Виталия Хераскова до 13 июня по делу о гибели в роддоме №1 в новогодние праздники новорожденных, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.