Эксперт назвал возможный вариант выхода США из конфликта с Ираном - РИА Новости, 12.03.2026
12:26 12.03.2026
Эксперт назвал возможный вариант выхода США из конфликта с Ираном
Эксперт назвал возможный вариант выхода США из конфликта с Ираном
Эксперт назвал возможный вариант выхода США из конфликта с Ираном
Вашингтон может попытаться по неформальным каналам связи добиться прекращения огня с Ираном, считает заместитель директора центра Института мировой военной...
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эксперт назвал возможный вариант выхода США из конфликта с Ираном

Новик: США могут попытаться по неформальным каналам выйти из конфликта с Ираном

© REUTERS / DVIDSЗапуск американской ракеты Tomahawk
Запуск американской ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / DVIDS
Запуск американской ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вашингтон может попытаться по неформальным каналам связи добиться прекращения огня с Ираном, считает заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик.
"Возможны попытки Белого дома наладить неформальные каналы связи с уцелевшими прагматичными элементами в иранских структурах для заключения соглашения о прекращении огня, которое можно было бы интерпретировать как успех", - высказал свое мнение Новик в беседе с "Лентой.ру".
Митинг в честь 47-й годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Никто и представить не мог". В США заявили, что терпят поражение от Ирана
Вчера, 07:27
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Обратный отсчет: у США еще есть время объявить о победе над Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
