В Нижнем Новгороде дважды требовали снести старый дом, где погиб подросток - РИА Новости, 12.03.2026
15:38 12.03.2026
В Нижнем Новгороде дважды требовали снести старый дом, где погиб подросток
2026
В Нижнем Новгороде дважды требовали снести старый дом, где погиб подросток

Спасатели на месте обрушения нежилого здания в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Нижегородское управление строительства метро дважды направляло требования о сносе заброшенного здания подрядчику проекта, заявили РИА Новости в администрации Нижнего Новгорода, комментируя информацию о задержании руководителя учреждения Анатолия Агеева, обвиненного в халатности, из-за которой погиб подросток.
Как сообщили агентству в суде, директора главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде (ГУММиД) Агеева отправили под домашний арест по делу о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Ранее сообщалось, что 6 марта при обрушении заброшенного здания на улице Станционной погиб 14-летний подросток, пострадали двое его друзей 13 и 14 лет. По версии следствия, руководитель муниципального казённого учреждения, отвечающий за соблюдение требований безопасности на объекте до осуществления его сноса, не надлежаще исполнял свои обязанностей.
"Территория освобождалась для дальнейшей реализации инфраструктурного проекта. До начала данного процесса постройки, изъятые из частной собственности, подлежат сносу. Со стороны администрации города в лице МКУ "ГУММиД" генподрядчику в сентябре 2025 года и повторно в феврале 2026 года были направлены обращения об организации сноса объектов капитального строительства, в том числе здания по улице Станционной, 52. К обращению прилагались все необходимые для организации сноса документы", - сообщили агентству в мэрии.
В пресс-службе городской администрации отметили, что постройка на улице Станционной, 52 находилась на отдельной территории за забором. "В какой момент и по какой причине ворота были открыты, а также по другим вопросам относительно случившегося администрация города работает с сотрудниками правоохранительных органов и оказывает полное содействие в деле. Сейчас ворота закрыты, территория огорожена сигнальной лентой", - заявили в мэрии.
