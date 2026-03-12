ФБР расследует стрельбу в университете Норфолка как акт терроризма

НЬЮ-ЙОРК, 12 мар – РИА Новости. ФБР расследует стрельбу в университете Норфолка в Вирджинии, где погиб один человек и ранены двое, как акт терроризма, сообщил глава бюро Кэш Патель.

Инцидент произошел ранее в четверг в Университете Старого Доминиона в штате Вирджиния. Двое пострадали, один человек скончался. Злоумышленник также мертв.

ФБР сейчас расследует стрельбу как акт терроризма", – написал он в Х

NBC News со ссылкой на источники в свою очередь сообщило, что злоумышленник, 36-летний Мохамед Джаллох, был осужден (и признал вину) за попытку оказания материальной поддержки "Исламскому государству"*.