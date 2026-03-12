Рейтинг@Mail.ru
ФБР расследует стрельбу в университете Норфолка как акт терроризма - РИА Новости, 12.03.2026
ФБР расследует стрельбу в университете Норфолка как акт терроризма
ФБР расследует стрельбу в университете Норфолка как акт терроризма - РИА Новости, 12.03.2026
ФБР расследует стрельбу в университете Норфолка как акт терроризма
ФБР расследует стрельбу в университете Норфолка в Вирджинии, где погиб один человек и ранены двое, как акт терроризма, сообщил глава бюро Кэш Патель. РИА Новости, 12.03.2026
ФБР расследует стрельбу в университете Норфолка как акт терроризма

ФБР расследует стрельбу в университете Норфолка в Вирджинии как акт терроризма

© AP Photo / Cliff Owen Здание ФБР в Вашингтоне, США
Здание ФБР в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Cliff Owen
Здание ФБР в Вашингтоне, США. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 12 мар – РИА Новости. ФБР расследует стрельбу в университете Норфолка в Вирджинии, где погиб один человек и ранены двое, как акт терроризма, сообщил глава бюро Кэш Патель.
Инцидент произошел ранее в четверг в Университете Старого Доминиона в штате Вирджиния. Двое пострадали, один человек скончался. Злоумышленник также мертв.
"ФБР сейчас расследует стрельбу как акт терроризма", – написал он в Х.
NBC News со ссылкой на источники в свою очередь сообщило, что злоумышленник, 36-летний Мохамед Джаллох, был осужден (и признал вину) за попытку оказания материальной поддержки "Исламскому государству"*.
*Запрещенная в России террористическая организация
