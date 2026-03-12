https://ria.ru/20260312/norfolk-2080363425.html
ФБР расследует стрельбу в университете Норфолка как акт терроризма
ФБР расследует стрельбу в университете Норфолка как акт терроризма - РИА Новости, 12.03.2026
ФБР расследует стрельбу в университете Норфолка как акт терроризма
ФБР расследует стрельбу в университете Норфолка в Вирджинии, где погиб один человек и ранены двое, как акт терроризма, сообщил глава бюро Кэш Патель. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T23:35:00+03:00
2026-03-12T23:35:00+03:00
2026-03-12T23:35:00+03:00
норфолк (виргиния)
россия
кэш патель
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151087/06/1510870639_0:0:3814:2146_1920x0_80_0_0_a914d682c06f5843cd4bfb517b841979.jpg
https://ria.ru/20260312/norfolk-2080328205.html
норфолк (виргиния)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151087/06/1510870639_0:0:3392:2543_1920x0_80_0_0_493b0ba3b7e42b275d12870c8b41f9b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норфолк (виргиния), россия, кэш патель, фбр
Норфолк (Виргиния), Россия, Кэш Патель, ФБР
ФБР расследует стрельбу в университете Норфолка как акт терроризма
ФБР расследует стрельбу в университете Норфолка в Вирджинии как акт терроризма
НЬЮ-ЙОРК, 12 мар – РИА Новости. ФБР расследует стрельбу в университете Норфолка в Вирджинии, где погиб один человек и ранены двое, как акт терроризма, сообщил глава бюро Кэш Патель.
Инцидент произошел ранее в четверг в Университете Старого Доминиона в штате Вирджиния. Двое пострадали, один человек скончался. Злоумышленник также мертв.
"ФБР
сейчас расследует стрельбу как акт терроризма", – написал он в Х
.
NBC News со ссылкой на источники в свою очередь сообщило, что злоумышленник, 36-летний Мохамед Джаллох, был осужден (и признал вину) за попытку оказания материальной поддержки "Исламскому государству"*.
*Запрещенная в России
террористическая организация