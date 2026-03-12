Рейтинг@Mail.ru
Раненные при стрельбе в университете Норфолка в критическом состоянии
19:44 12.03.2026
Раненные при стрельбе в университете Норфолка в критическом состоянии
Два человека, раненные при стрельбе в университете Старого Доминиона в Норфолке, находятся в критическом состоянии, сообщает в четверг телеканал WTKR со ссылкой РИА Новости, 12.03.2026
Раненные при стрельбе в университете Норфолка в критическом состоянии

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Два человека, раненные при стрельбе в университете Старого Доминиона в Норфолке, находятся в критическом состоянии, сообщает в четверг телеканал WTKR со ссылкой на представителей вуза.
"Представители Университете Старого Доминиона говорят, что два человека получили ранения, они оба в критическом состоянии", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что стрелявший был убит. Его личность и мотивы пока неизвестны.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В университете Норфолка два человека пострадали при стрельбе
ПроисшествияНорфолк (Виргиния)
 
 
