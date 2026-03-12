https://ria.ru/20260312/norfolk-2080328205.html
Раненные при стрельбе в университете Норфолка в критическом состоянии
Два человека, раненные при стрельбе в университете Старого Доминиона в Норфолке, находятся в критическом состоянии, сообщает в четверг телеканал WTKR со ссылкой РИА Новости, 12.03.2026
