На территории торгпредства России в Амстердаме незаконно жили сквоттеры

ГААГА, 12 мар – РИА Новости. На территории пустующего здания торгового представительства России в Амстердаме долгое время незаконно проживали сквоттеры, однако суд распорядился их выселить, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Нидерландах.
"Что касается вопросов использования российской дипломатической собственности, то с 2023 года существуют разногласия с нидерландской стороной относительно статуса зданий торгового представительства России в Амстердаме. Кроме того, на его территории долгое время незаконно проживали так называемые сквоттеры", - сообщили в дипмиссии.
Однако, по словам дипломатов, Окружной суд Амстердама признал их нахождение на территории представительств незаконным и обязал власти королевства выселить их.
Правительство Нидерландов потребовало закрыть российское торговое представительство в Амстердаме в феврале 2023 года. После закрытия здание оставалось пустым.