На территории торгпредства России в Амстердаме незаконно жили сквоттеры - РИА Новости, 12.03.2026
05:21 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/niderlandy-2080110618.html
На территории торгпредства России в Амстердаме незаконно жили сквоттеры
На территории пустующего здания торгового представительства России в Амстердаме долгое время незаконно проживали сквоттеры, однако суд распорядился их выселить, РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T05:21:00+03:00
2026-03-12T05:21:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40866/23/408662345_0:148:2884:1770_1920x0_80_0_0_6155d4fb8fb9f83dfd2f6cf49d1ad638.jpg
https://ria.ru/20260219/ogranicheniya-2075372342.html
https://ria.ru/20260310/scheta-2079602662.html
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40866/23/408662345_164:0:2720:1917_1920x0_80_0_0_a3b72d01688812f2c3eaf713005f329e.jpg
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Города мира. Амстердам. Архивное фото
ГААГА, 12 мар – РИА Новости. На территории пустующего здания торгового представительства России в Амстердаме долгое время незаконно проживали сквоттеры, однако суд распорядился их выселить, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Нидерландах.
"Что касается вопросов использования российской дипломатической собственности, то с 2023 года существуют разногласия с нидерландской стороной относительно статуса зданий торгового представительства России в Амстердаме. Кроме того, на его территории долгое время незаконно проживали так называемые сквоттеры", - сообщили в дипмиссии.
Посол Тарабрин: Нидерланды ужесточают антироссийские ограничения
19 февраля, 09:00
Посол Тарабрин: Нидерланды ужесточают антироссийские ограничения
19 февраля, 09:00
Однако, по словам дипломатов, Окружной суд Амстердама признал их нахождение на территории представительств незаконным и обязал власти королевства выселить их.
Правительство Нидерландов потребовало закрыть российское торговое представительство в Амстердаме в феврале 2023 года. После закрытия здание оставалось пустым.
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Россияне в Нидерландах подвергаются блокировке счетов, заявили в посольстве
10 марта, 06:40
 
