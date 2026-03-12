https://ria.ru/20260312/netreba-2080268416.html
Суд оставил в силе приговор бывшему вице-мэру Краснодара Нетребе
Суд оставил в силе приговор бывшему вице-мэру Краснодара Нетребе - РИА Новости, 12.03.2026
Суд оставил в силе приговор бывшему вице-мэру Краснодара Нетребе
Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не нашла оснований для изменения приговора бывшему вице-мэру Краснодара Всеволоду Нетребе
краснодар
Суд оставил в силе приговор бывшему вице-мэру Краснодара Нетребе
Судебная коллегия оставила в силе приговор бывшему вице-мэру Краснодара Нетребе
РКРАСНОДАР, 12 мар – РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не нашла оснований для изменения приговора бывшему вице-мэру Краснодара Всеволоду Нетребе по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
В декабре 2025 года Первомайский районный суд приговорил Нетребу к 4 годам колонии общего режима, штрафу в размере 1 миллион рублей и лишению права занимать должности в органах местного самоуправления на срок 3 года. Сторона защиты не согласилась с приговором, посчитав его чрезмерно жестким.
"Изучив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не нашла оснований для изменения приговора. Он вступил в законную силу. Нетреба взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
По данным следствия, в апреле 2025 года во время предвыборной кампании депутатов гордумы Краснодара
Нетреба пообещал содействовать за вознаграждение в 4,6 миллиона рублей избранию депутатом начальнику юридического отдела администрации Краснодара Кириллу Перцеву, который был тогда кандидатом в депутаты гордумы. От Перцева Нетреба получил часть суммы - 2 миллиона рублей, но довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ. В суде Нетреба признал вину в полном объеме и чистосердечно раскаялся в содеянном.
Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года, он курировал вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.