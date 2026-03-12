https://ria.ru/20260312/netflix-2080125916.html
Netflix хочет зарегистрировать в России два товарных знака Stranger Things
Netflix хочет зарегистрировать в России два товарных знака Stranger Things - РИА Новости, 12.03.2026
Netflix хочет зарегистрировать в России два товарных знака Stranger Things
Американский стриминговый сервис Netflix хочет зарегистрировать в России два товарных знака Stranger Things, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... РИА Новости, 12.03.2026
культура
россия
netflix
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
Netflix хочет зарегистрировать в России два товарных знака Stranger Things
