Культура
 
08:32 12.03.2026
Netflix хочет зарегистрировать в России два товарных знака Stranger Things
Американский стриминговый сервис Netflix хочет зарегистрировать в России два товарных знака Stranger Things, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу...
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix хочет зарегистрировать в России два товарных знака Stranger Things, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки поступили в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указана компания "Нетфликс Студиос".
В случае успешной регистрации товарных знаков Stranger Things компания сможет продавать в России аксессуары для мобильных телефонов, компьютеров и другой техники, печатную и канцелярскую продукцию, одежду, обувь, украшения, видеоигры, а также оказывать развлекательные услуги.
Netflix – американский стриминговый сервис на базе подписки, который позволяет пользователям смотреть телепередачи и фильмы на устройствах, подключенных к интернету. Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины.
Штаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Netflix не будет покупать Warner Bros после нового предложения Paramount
