Верховный лидер Ирана не может показываться на публике, заявил Нетаньяху
Верховный лидер Ирана не может показываться на публике, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 12.03.2026
Верховный лидер Ирана не может показываться на публике, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи его сын и преемник на этом посту Моджтаба Хаменеи не может... РИА Новости, 12.03.2026
Верховный лидер Ирана не может показываться на публике, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: новый верховный лидер Ирана не может показываться на публике