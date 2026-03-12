Рейтинг@Mail.ru
Верховный лидер Ирана не может показываться на публике, заявил Нетаньяху
22:55 12.03.2026
Верховный лидер Ирана не может показываться на публике, заявил Нетаньяху
в мире, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, али хаменеи, моджтаба хаменеи, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Али Хаменеи, Моджтаба Хаменеи, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Верховный лидер Ирана не может показываться на публике, заявил Нетаньяху

Кадр из видеообращения Беньямина Нетаньяху
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи его сын и преемник на этом посту Моджтаба Хаменеи не может показываться на публике.
"Мы уничтожили предыдущего тирана, и новый тиран ... не может показываться на публике", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции.
Премьер Израиля добавил, что в текущей войне будет еще много "сюрпризов", но отметил, что не станет раскрывать планы касательно судеб нового верховного лидера Ирана и генерального секретаря "Хезболлах".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Политика Нетаньяху ведет к непредсказуемой эскалации, считает аналитик
Вчера, 18:52
 
