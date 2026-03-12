США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из резервов

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы потом в течение следующего года восполнить его на 200 миллионов баррелей, утверждает глава Минэнерго страны Крис Райт.