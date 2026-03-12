Рейтинг@Mail.ru
США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из резервов
17:32 12.03.2026 (обновлено: 17:41 12.03.2026)
США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из резервов
США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из резервов - РИА Новости, 12.03.2026
США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из резервов
США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы потом в течение следующего года восполнить его на 200 миллионов... РИА Новости, 12.03.2026
США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из резервов

Райт: США высвободят 170 млн баррелей нефти из резерва и восполнят на 200 млн

Добыча нефти в США
Добыча нефти в США - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы потом в течение следующего года восполнить его на 200 миллионов баррелей, утверждает глава Минэнерго страны Крис Райт.
"Мы высвободим 170 миллионов баррелей и в течение следующего года восполним запасы (стратегического резерва – ред.) на 200 миллионов баррелей", - сказал Райт в эфире телеканала Fox News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
История с географией: Иран нанес Западу сокрушительное поражение
Вчера, 08:00
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Военные действия практически остановили судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак - на 2,9 миллиона баррелей в сутки, передавал во вторник Блумберг со ссылкой на источники.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31%. Однако к вечеру того же для они перешли к снижению. В среду они держатся чуть ниже 90 долларов за баррель в том числе на фоне заявлений стран G7 о планах возможного высвобождения нефти из резервов.
Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда горит в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Сопутствующий ущерб". Чем пожертвуют США в войне с Ираном
Вчера, 08:00
 
