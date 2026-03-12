Рейтинг@Mail.ru
В США оценили вероятность скачка цен на нефть до двухсот долларов - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 12.03.2026 (обновлено: 15:49 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/neft-2080249950.html
В США оценили вероятность скачка цен на нефть до двухсот долларов
В США оценили вероятность скачка цен на нефть до двухсот долларов - РИА Новости, 12.03.2026
В США оценили вероятность скачка цен на нефть до двухсот долларов
Глава минэнерго США Крис Райт заявил о маловероятности скачка мировых цен на нефть до 200 долларов за баррель на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:41:00+03:00
2026-03-12T15:49:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
иран
международное энергетическое агентство
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044222029_0:43:3238:1864_1920x0_80_0_0_404af5b5f3936ec920d9aa4041a1609a.jpg
https://ria.ru/20260312/neft-2080246582.html
ближний восток
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044222029_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_f3d14bc9691f4690c4d8b85ffe481d27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, сша, иран, международное энергетическое агентство, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Международное энергетическое агентство, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США оценили вероятность скачка цен на нефть до двухсот долларов

Глава Минэнерго США счел маловероятным скачок цен на нефть до 200$ за баррель

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр энергетики США Крис Райт
Министр энергетики США Крис Райт - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт заявил о маловероятности скачка мировых цен на нефть до 200 долларов за баррель на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке.
"Я бы сказал, что это маловероятно", - прокомментировал Райт в интервью CNN прогнозы о нефти по 200 долларов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.
Нефтепровод - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ЕК рассказал об использовании странами ЕС кризисных запасов нефти
Вчера, 15:29
 
В миреБлижний ВостокСШАИранМеждународное энергетическое агентствоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала