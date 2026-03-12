Рейтинг@Mail.ru
Аналитик оценил запасы нефти, которую МЭА хочет выпустить на рынок - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 12.03.2026 (обновлено: 16:01 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/neft-2080204676.html
Аналитик оценил запасы нефти, которую МЭА хочет выпустить на рынок
Аналитик оценил запасы нефти, которую МЭА хочет выпустить на рынок - РИА Новости, 12.03.2026
Аналитик оценил запасы нефти, которую МЭА хочет выпустить на рынок
Высвобождение экстренных запасов нефти странами Международного энергетического агентства (МЭА) в объеме 400 миллионов баррелей при возможном дефиците поставок... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:11:00+03:00
2026-03-12T16:01:00+03:00
экономика
ближний восток
ормузский пролив
сша
международное энергетическое агентство
опек
оэср
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:299:2001:1424_1920x0_80_0_0_5dd17b0625edd42896b7d3ec5b6ce9c1.jpg
https://ria.ru/20260312/bangladesh-2080185875.html
https://ria.ru/20260312/strany-2080179693.html
ближний восток
ормузский пролив
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_21:0:1920:1424_1920x0_80_0_0_632f45c857d55dcbdb49a295ef7b28f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ближний восток, ормузский пролив, сша, международное энергетическое агентство, опек, оэср, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, Ближний Восток, Ормузский пролив, США, Международное энергетическое агентство, ОПЕК, ОЭСР, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аналитик оценил запасы нефти, которую МЭА хочет выпустить на рынок

Бредихин: высвобождение запасов нефти МЭА может обеспечить спрос на 40 дней

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Высвобождение экстренных запасов нефти странами Международного энергетического агентства (МЭА) в объеме 400 миллионов баррелей при возможном дефиците поставок из стран Ближнего Востока может обеспечить мировой спрос примерно на 40 дней, посчитал для РИА Новости ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.
Он отметил, что из-за перекрытия Ормузского пролива и ударам по нефтяной инфраструктуре ближневосточных стран фактически с нефтяного рынка выпали поставки 13,8 миллиона баррелей в сутки, или около 13% мирового потребления от уровней прошлого года.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Бангладеш попросила США разрешить закупку нефти у России
Вчера, 12:21
Однако в отчетах МЭА прогнозировало профицит нефти в 3,73 миллиона баррелей в сутки на 2026 год из-за активного наращивания добычи в странах, не входящих в состав ОПЕК+, прежде всего США, Бразилией и Гайаной. Также агентство ожидало замедления роста потребления нефти в Китае и странах ОЭСР, напомнил Бредихин.
"Исходя из этого, можно предполагать, что сейчас мировой дефицит составляет около 10 миллионов баррелей в сутки, без учёта операций со стратегическими нефтяными резервами. В этом случае, предоставленных 32 странами-участницами Международного энергетического агентства экстренных поставок 400 миллионов баррелей нефти хватает примерно на 40 дней покрытия текущего дефицита поставок", - сказал он.
Однако этот срок может существенно варьироваться в зависимости от динамики добычи и потребления, пояснил аналитик. В частности, высокие цены на нефть и нефтепродукты могут снизить спрос, а также стимулировать других экспортеров увеличивать добычу.
Накануне МЭА сообщило, что 32 его страны-участницы договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках вследствие ситуации на Ближнем Востоке. Это самый большой высвобождаемый объем за все время существования агентства.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Добыча нефти сократилась на десять миллионов баррелей в сутки из-за Ормуза
Вчера, 12:07
 
ЭкономикаБлижний ВостокОрмузский проливСШАМеждународное энергетическое агентствоОПЕКОЭСРВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала