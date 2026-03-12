Аналитик оценил запасы нефти, которую МЭА хочет выпустить на рынок

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Высвобождение экстренных запасов нефти странами Международного энергетического агентства (МЭА) в объеме 400 миллионов баррелей при возможном дефиците поставок из стран Ближнего Востока может обеспечить мировой спрос примерно на 40 дней, посчитал для РИА Новости ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Он отметил, что из-за перекрытия Ормузского пролива и ударам по нефтяной инфраструктуре ближневосточных стран фактически с нефтяного рынка выпали поставки 13,8 миллиона баррелей в сутки, или около 13% мирового потребления от уровней прошлого года.

Бразилией и Однако в отчетах МЭА прогнозировало профицит нефти в 3,73 миллиона баррелей в сутки на 2026 год из-за активного наращивания добычи в странах, не входящих в состав ОПЕК+ , прежде всего США Гайаной . Также агентство ожидало замедления роста потребления нефти в Китае и странах ОЭСР , напомнил Бредихин.

"Исходя из этого, можно предполагать, что сейчас мировой дефицит составляет около 10 миллионов баррелей в сутки, без учёта операций со стратегическими нефтяными резервами. В этом случае, предоставленных 32 странами-участницами Международного энергетического агентства экстренных поставок 400 миллионов баррелей нефти хватает примерно на 40 дней покрытия текущего дефицита поставок", - сказал он.

Однако этот срок может существенно варьироваться в зависимости от динамики добычи и потребления, пояснил аналитик. В частности, высокие цены на нефть и нефтепродукты могут снизить спрос, а также стимулировать других экспортеров увеличивать добычу.