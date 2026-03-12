https://ria.ru/20260312/neft-2080204676.html
Аналитик оценил запасы нефти, которую МЭА хочет выпустить на рынок
Аналитик оценил запасы нефти, которую МЭА хочет выпустить на рынок - РИА Новости, 12.03.2026
Аналитик оценил запасы нефти, которую МЭА хочет выпустить на рынок
Высвобождение экстренных запасов нефти странами Международного энергетического агентства (МЭА) в объеме 400 миллионов баррелей при возможном дефиците поставок... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:11:00+03:00
2026-03-12T13:11:00+03:00
2026-03-12T16:01:00+03:00
экономика
ближний восток
ормузский пролив
сша
международное энергетическое агентство
опек
оэср
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:299:2001:1424_1920x0_80_0_0_5dd17b0625edd42896b7d3ec5b6ce9c1.jpg
https://ria.ru/20260312/bangladesh-2080185875.html
https://ria.ru/20260312/strany-2080179693.html
ближний восток
ормузский пролив
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_21:0:1920:1424_1920x0_80_0_0_632f45c857d55dcbdb49a295ef7b28f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ближний восток, ормузский пролив, сша, международное энергетическое агентство, опек, оэср, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, Ближний Восток, Ормузский пролив, США, Международное энергетическое агентство, ОПЕК, ОЭСР, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аналитик оценил запасы нефти, которую МЭА хочет выпустить на рынок
Бредихин: высвобождение запасов нефти МЭА может обеспечить спрос на 40 дней
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Высвобождение экстренных запасов нефти странами Международного энергетического агентства (МЭА) в объеме 400 миллионов баррелей при возможном дефиците поставок из стран Ближнего Востока может обеспечить мировой спрос примерно на 40 дней, посчитал для РИА Новости ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.
Он отметил, что из-за перекрытия Ормузского пролива
и ударам по нефтяной инфраструктуре ближневосточных стран фактически с нефтяного рынка выпали поставки 13,8 миллиона баррелей в сутки, или около 13% мирового потребления от уровней прошлого года.
Однако в отчетах МЭА
прогнозировало профицит нефти в 3,73 миллиона баррелей в сутки на 2026 год из-за активного наращивания добычи в странах, не входящих в состав ОПЕК+
, прежде всего США
, Бразилией
и Гайаной
. Также агентство ожидало замедления роста потребления нефти в Китае
и странах ОЭСР
, напомнил Бредихин.
"Исходя из этого, можно предполагать, что сейчас мировой дефицит составляет около 10 миллионов баррелей в сутки, без учёта операций со стратегическими нефтяными резервами. В этом случае, предоставленных 32 странами-участницами Международного энергетического агентства экстренных поставок 400 миллионов баррелей нефти хватает примерно на 40 дней покрытия текущего дефицита поставок", - сказал он.
Однако этот срок может существенно варьироваться в зависимости от динамики добычи и потребления, пояснил аналитик. В частности, высокие цены на нефть и нефтепродукты могут снизить спрос, а также стимулировать других экспортеров увеличивать добычу.
Накануне МЭА сообщило, что 32 его страны-участницы договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках вследствие ситуации на Ближнем Востоке
. Это самый большой высвобождаемый объем за все время существования агентства.