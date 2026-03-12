Рейтинг@Mail.ru
Нефть продолжает дорожать после атаки на танкеры у берегов Ирака - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:28 12.03.2026 (обновлено: 08:46 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/neft-2080125026.html
Нефть продолжает дорожать после атаки на танкеры у берегов Ирака
Нефть продолжает дорожать после атаки на танкеры у берегов Ирака - РИА Новости, 12.03.2026
Нефть продолжает дорожать после атаки на танкеры у берегов Ирака
Цены на нефть продолжают расти после атаки на танкеры у берегов Ирака, следует из данных торгов. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T08:28:00+03:00
2026-03-12T08:46:00+03:00
экономика
ирак
ближний восток
ормузский пролив
международное энергетическое агентство
brent
wti (нефть)
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:299:2001:1424_1920x0_80_0_0_5dd17b0625edd42896b7d3ec5b6ce9c1.jpg
https://ria.ru/20260311/mea-2079839929.html
https://ria.ru/20260311/neft-2079798349.html
ирак
ближний восток
ормузский пролив
израиль
басра (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_21:0:1920:1424_1920x0_80_0_0_632f45c857d55dcbdb49a295ef7b28f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ирак, ближний восток, ормузский пролив, международное энергетическое агентство, brent, wti (нефть), израиль, басра (город), в мире
Экономика, Ирак, Ближний Восток, Ормузский пролив, Международное энергетическое агентство, Brent, WTI (нефть), Израиль, Басра (город), В мире
Нефть продолжает дорожать после атаки на танкеры у берегов Ирака

Цены на нефть выросли на 9% после атаки на танкеры у берегов Ирака

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Цены на нефть продолжают расти после атаки на танкеры у берегов Ирака, следует из данных торгов.
По состоянию на 7:54 мск стоимость майских фьючерсов на марку Brent увеличилась на 9,5% относительно предыдущего закрытия — до 100,72 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 8,78%, до 94,91.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
МЭА предложило высвободить исторический объем нефти из резервов
Вчера, 03:54
В четверг глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси сообщил, что работу нефтяных портов страны приостановили после атаки на два танкера возле Басры.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Растет и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на 100 процентов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Никакой российской нефти для мира: Европа знает, что делает
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаИракБлижний ВостокОрмузский проливМеждународное энергетическое агентствоBrentWTI (нефть)ИзраильБасра (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала