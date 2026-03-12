Рейтинг@Mail.ru
08:16 12.03.2026
Многие страны начинают понимать роль российской нефти, заявил Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 12.03.2026
экономика, россия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что многие страны начинают лучше понимать ключевую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики.
"Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики", - сказал он.
ЭкономикаРоссияСШАКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Заголовок открываемого материала