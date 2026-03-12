https://ria.ru/20260312/neft-2080115480.html
Цена на нефть марки Brent поднялась выше ста долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше ста долларов за баррель - РИА Новости, 12.03.2026
Цена на нефть марки Brent поднялась выше ста долларов за баррель
Стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила сто долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T06:37:00+03:00
2026-03-12T06:37:00+03:00
2026-03-12T08:06:00+03:00
экономика
brent
wti (нефть)
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
сша
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153258/76/1532587642_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_a4df6ee908a5064d905aa9cbecf1cac7.jpg
https://ria.ru/20260311/neft-2079798349.html
https://ria.ru/20260308/neft-2079294315.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153258/76/1532587642_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_cc24f2deb307d31ed0bf12b68b78f30b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent, wti (нефть), ситуация с курсами валют и ценами на нефть, военная операция сша и израиля против ирана, израиль, сша, иран
Экономика, Brent, WTI (нефть), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, США, Иран
Цена на нефть марки Brent поднялась выше ста долларов за баррель
Цена нефти марки Brent превысила сто долларов за баррель