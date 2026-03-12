Рейтинг@Mail.ru
06:37 12.03.2026 (обновлено: 08:06 12.03.2026)
Цена на нефть марки Brent поднялась выше ста долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше ста долларов за баррель
Стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила сто долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 12.03.2026
экономика
военная операция сша и израиля против ирана
экономика, brent, wti (нефть), ситуация с курсами валют и ценами на нефть, военная операция сша и израиля против ирана, израиль, сша, иран
Экономика, Brent, WTI (нефть), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, США, Иран
Нефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила сто долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 6:26 цена майских фьючерсов поднялась на 9,42 процента относительно предыдущего закрытия, достигнув 100,64 доллара.
Никакой российской нефти для мира: Европа знает, что делает
Вчера, 08:00
Апрельский фьючерс на WTI подорожал на 9,26 процента и стал стоить 95,33 доллара за баррель.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. К вечеру того же дня они перешли к снижению. По состоянию на 17:58 в среду стоимость составила 90,86 доллара за баррель.
Российская нефть спасает Индию и Китай
8 марта, 08:00
 
ЭкономикаBrentWTI (нефть)Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраильСШАИран
 
 
