США высвободят более 40 процентов стратегического нефтяного резерва
03:39 12.03.2026
США высвободят более 40 процентов стратегического нефтяного резерва
США высвободят более 40 процентов стратегического нефтяного резерва - РИА Новости, 12.03.2026
США высвободят более 40 процентов стратегического нефтяного резерва
США высвободят примерно 41% текущего объёма Стратегического нефтяного резерва на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и роста цен, подсчитало РИА... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
сша
ближний восток
ормузский пролив
дональд трамп
g7
brent
сша
ближний восток
ормузский пролив
2026
1920
1920
true
в мире, сша, ближний восток, ормузский пролив, дональд трамп, g7, brent
В мире, США, Ближний Восток, Ормузский пролив, Дональд Трамп, G7, Brent
США высвободят более 40 процентов стратегического нефтяного резерва

РИА Новости: США высвободят около 41 процента стратегического нефтяного резерва

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. США высвободят примерно 41% текущего объёма Стратегического нефтяного резерва на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и роста цен, подсчитало РИА Новости.
Глава минэнерго США Крис Райт в четверг объявил, что президент Дональд Трамп распорядился высвободить из стратегического нефтяного резерва 172 миллиона баррелей.
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
США высвободят из резерва 172 миллиона баррелей нефти
02:17
Согласно актуальным данным Минэнерго, на март 2026 года стратегический нефтяной резерв страны составляет 415,44 миллиона баррелей. Таким образом, одобренное президентом Трампом высвобождение 172 миллионов баррелей составит примерно 41% от текущего объема запасов.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к практически полной остановке судоходства через Ормузский пролив – важнейший маршрут экспорта нефти и газа из стран Персидского залива. В связи с этим несколько государств региона уже приняли решение сократить добычу нефти, что вызвало резкий рост цен на топливо.
В понедельник котировки нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысили 119 долларов за баррель, увеличившись на 29 - 31%. Однако к вечеру того же дня цены начали снижаться и к среде закрепились чуть ниже 90 долларов, отчасти благодаря сообщениям от стран G7 о возможном высвобождении нефти из своих резервов.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
СМИ: Иран нарастил экспорт нефти через Ормузский пролив вопреки атакам США
Вчера, 21:57
 
В миреСШАБлижний ВостокОрмузский проливДональд ТрампG7Brent
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
