Последствия конфликта на Ближнем Востоке затронут весь мир, заявил Небензя
Последствия конфликта на Ближнем Востоке затронут весь мир, заявил Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что последствия военного конфликта на Ближнем Востоке затронут весь мир, причем ущерб не ограничится только РИА Новости, 12.03.2026
Последствия конфликта на Ближнем Востоке затронут весь мир, заявил Небензя
Небензя: последствия конфликта на Ближнем Востоке затронут весь мир