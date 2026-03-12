Рейтинг@Mail.ru
Последствия конфликта на Ближнем Востоке затронут весь мир, заявил Небензя
00:50 12.03.2026
Последствия конфликта на Ближнем Востоке затронут весь мир, заявил Небензя
Последствия конфликта на Ближнем Востоке затронут весь мир, заявил Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что последствия военного конфликта на Ближнем Востоке затронут весь мир, причем ущерб не ограничится только РИА Новости, 12.03.2026
в мире
ближний восток
россия
василий небензя
оон
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, ближний восток, россия, василий небензя, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Россия, Василий Небензя, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Последствия конфликта на Ближнем Востоке затронут весь мир, заявил Небензя

Небензя: последствия конфликта на Ближнем Востоке затронут весь мир

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 12 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что последствия военного конфликта на Ближнем Востоке затронут весь мир, причем ущерб не ограничится только экономической сферой.
"Весь мир ощутит на себе последствия того, что происходит на Ближнем Востоке, и последствия эти будут не только экономическими", - сказал Небензя журналистам.
