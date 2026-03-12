Рейтинг@Mail.ru
00:38 12.03.2026
Постпред РФ в ООН Василий Небензя призвал секретариат организации отказаться от политики двойных стандартов и дать недвусмысленную оценку атаке ВСУ по Брянску. РИА Новости, 12.03.2026
Небензя призвал секретариат ООН дать оценку атаке ВСУ по Брянску

Небензя призвал секретариат ООН дать недвусмысленную оценку атаке ВСУ по Брянску

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 12 мар - РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя призвал секретариат организации отказаться от политики двойных стандартов и дать недвусмысленную оценку атаке ВСУ по Брянску.
"Мы призываем секретариат ООН отказаться от политики двойных стандартов и дать надлежащую, четкую и недвусмысленную оценку этому чудовищному нападению", - сказал Небензя журналистам.
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Атака ВСУ на Брянск неслучайно совпала с сигналами США о мире, заявил МИД
Вчера, 16:06
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрянскРоссияБрянская областьВасилий НебензяАлександр БогомазООНВооруженные силы Украины
 
 
