https://ria.ru/20260312/nebenzja-2080085665.html
Небензя призвал секретариат ООН дать оценку атаке ВСУ по Брянску
Небензя призвал секретариат ООН дать оценку атаке ВСУ по Брянску - РИА Новости, 12.03.2026
Небензя призвал секретариат ООН дать оценку атаке ВСУ по Брянску
Постпред РФ в ООН Василий Небензя призвал секретариат организации отказаться от политики двойных стандартов и дать недвусмысленную оценку атаке ВСУ по Брянску. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T00:38:00+03:00
2026-03-12T00:38:00+03:00
2026-03-12T00:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
брянск
россия
брянская область
василий небензя
александр богомаз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg
https://ria.ru/20260311/bryansk-2079996113.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянск
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5045eb818eaf28f4df7977072027cb87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брянск, россия, брянская область, василий небензя, александр богомаз, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брянск, Россия, Брянская область, Василий Небензя, Александр Богомаз, ООН, Вооруженные силы Украины
Небензя призвал секретариат ООН дать оценку атаке ВСУ по Брянску
Небензя призвал секретариат ООН дать недвусмысленную оценку атаке ВСУ по Брянску