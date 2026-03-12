Небензя назвал удар ВСУ по Брянску варварским преступлением

ООН, 12 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал еще одним варварским преступлением украинского режима ракетную атаку по Брянску.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
"Десятого марта неонацистский режим в Киеве совершил очередное варварское преступление против мирного населения нашей страны, нанеся ракетный удар по Брянску. Под преднамеренную атаку попал оживленный деловой район, расположенный в непосредственной близости от многоквартирных жилых домов, магазинов детских товаров, университета и других объектов гражданской инфраструктуры", - сказал Небензя журналистам.
