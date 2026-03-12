Рейтинг@Mail.ru
Небензя назвал удар ВСУ по Брянску варварским преступлением - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:37 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/nebenzja-2080085503.html
Небензя назвал удар ВСУ по Брянску варварским преступлением
Небензя назвал удар ВСУ по Брянску варварским преступлением - РИА Новости, 12.03.2026
Небензя назвал удар ВСУ по Брянску варварским преступлением
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал еще одним варварским преступлением украинского режима ракетную атаку по Брянску. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T00:37:00+03:00
2026-03-12T00:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
брянск
россия
брянская область
василий небензя
александр богомаз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107890/59/1078905976_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_384667fceb0fb3eb432b817a25f76808.jpg
https://ria.ru/20260311/bryansk-2079996113.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянск
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107890/59/1078905976_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e46694748ff78088de443202503fe469.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брянск, россия, брянская область, василий небензя, александр богомаз, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брянск, Россия, Брянская область, Василий Небензя, Александр Богомаз, ООН
Небензя назвал удар ВСУ по Брянску варварским преступлением

Небензя назвал ракетную атаку на Брянск варварским преступлением Киева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 12 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал еще одним варварским преступлением украинского режима ракетную атаку по Брянску.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Атака ВСУ на Брянск неслучайно совпала с сигналами США о мире, заявил МИД
Вчера, 16:06
"Десятого марта неонацистский режим в Киеве совершил очередное варварское преступление против мирного населения нашей страны, нанеся ракетный удар по Брянску. Под преднамеренную атаку попал оживленный деловой район, расположенный в непосредственной близости от многоквартирных жилых домов, магазинов детских товаров, университета и других объектов гражданской инфраструктуры", - сказал Небензя журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрянскРоссияБрянская областьВасилий НебензяАлександр БогомазООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала