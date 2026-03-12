Главком НАТО: США повышают эффективность мониторинга воздушных угроз в ЕС

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. США работают над повышением эффективности мониторинга воздушных угроз в Европе, включая территорию на Украине и вокруг нее, заявил главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
"У нас есть ряд надежных соглашений с союзниками и партнерами, которые позволяют нам формировать очень детальную общую картину воздушной обстановки. Разумеется, она не идеальна, но я полностью уверен, что мы на правильном пути к ее совершенствованию. При этом мы обладаем очень хорошей осведомленностью, особенно в Украине и вокруг нее", - сказал Гринкевич во время слушания в сенате.
Ранее РИА Новости на основе анализа государственных контрактов выяснило, что госдепартамент США заключил соглашения с компаниями Echodyne и Rada Technologies на сумму 25,5 миллиона долларов для поставки и обслуживания радиолокационных систем и радаров дальнего действия для Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.