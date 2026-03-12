Главком НАТО: США повышают эффективность мониторинга воздушных угроз в ЕС

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. США работают над повышением эффективности мониторинга воздушных угроз в Европе, включая территорию на Украине и вокруг нее, заявил главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.