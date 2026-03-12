ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Главнокомандующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич считает, что "закаленная в боях" армия РФ может представлять риски для альянса после завершения украинского конфликта, при этом Кремль не раз заявлял, что Россия никому не угрожает.
"С чисто военной точки зрения, когда 500 тысяч закаленных в боях российских военнослужащих будут переброшены в другие районы, нам придется внимательно следить за этим как за потенциальной военной угрозой и осознавать, какие риски это может представлять для альянса", - сказал генерал в ходе слушаний в сенате США.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк.