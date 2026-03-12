Рейтинг@Mail.ru
Главком НАТО в Европе заявил об опасности России после конфликта на Украине
19:37 12.03.2026
Главком НАТО в Европе заявил об опасности России после конфликта на Украине
Главком НАТО в Европе заявил об опасности России после конфликта на Украине
Главнокомандующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич считает, что "закаленная в боях" армия РФ может представлять риски для альянса после завершения украинского... РИА Новости, 12.03.2026
Главком НАТО в Европе заявил об опасности России после конфликта на Украине

Церемония приветствия многонационального батальона НАТО
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Главнокомандующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич считает, что "закаленная в боях" армия РФ может представлять риски для альянса после завершения украинского конфликта, при этом Кремль не раз заявлял, что Россия никому не угрожает.
"С чисто военной точки зрения, когда 500 тысяч закаленных в боях российских военнослужащих будут переброшены в другие районы, нам придется внимательно следить за этим как за потенциальной военной угрозой и осознавать, какие риски это может представлять для альянса", - сказал генерал в ходе слушаний в сенате США.
