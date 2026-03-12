Главком НАТО в Европе заявил об опасности России после конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Главнокомандующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич считает, что "закаленная в боях" армия РФ может представлять риски для альянса после завершения украинского конфликта, при этом Кремль не раз заявлял, что Россия никому не угрожает.