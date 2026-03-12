Генсек НАТО: Россия в силах поддерживать высокие темпы выпуска ракет и БПЛА

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич признал, что российский военно-промышленный комплекс работает на полную мощность, позволяя предприятиям ВПК поддерживать высокие темпы производства ракет и БПЛА, в то время как Европа пытается нарастить свои запасы.

"Российская военная экономика, если можно так выразиться, работает на полных оборотах. Что касается выпуска ракет и беспилотников, по моей оценке, их оборонно-промышленный комплекс обладает мощностями, позволяющими поддерживать высокие темпы производства", - сказал Гринкевич во время слушания в сенате.