Генсек НАТО: Россия в силах поддерживать высокие темпы выпуска ракет и БПЛА
Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич признал, что российский военно-промышленный комплекс работает на полную мощность, РИА Новости, 12.03.2026
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич признал, что российский военно-промышленный комплекс работает на полную мощность, позволяя предприятиям ВПК поддерживать высокие темпы производства ракет и БПЛА, в то время как Европа пытается нарастить свои запасы.
"Российская военная экономика, если можно так выразиться, работает на полных оборотах. Что касается выпуска ракет и беспилотников, по моей оценке, их оборонно-промышленный комплекс обладает мощностями, позволяющими поддерживать высокие темпы производства", - сказал Гринкевич во время слушания в сенате.
При этом страны Евросоюза истощили свои военные запасы из-за поставок Украине
и теперь должны их пополнить, заявил ранее экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
. Госсекретарь США Марко Рубио
также заявлял об истощении арсенала вооружений европейских стран на фоне поддержки Украины, что требует масштабного восстановления оборонного потенциала НАТО
. В частности, о дефиците вооружений из-за украинских поставок заявляли в минобороны Германии.
Ранее в марте замглавы Пентагона
по политическим делам Элбридж Колби призвал к немедленной мобилизации военно-промышленного комплекса США для резкого наращивания выпуска критически важных боеприпасов и оружейных систем.