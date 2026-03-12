Главком НАТО заявил о готовности США жестко ответить на помощь Ирану

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о готовности США жестко отвечать любой стороне, содействующей Ирану в атаках на американские силы на Ближнем Востоке.

"Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко... Я уверен, что мы даем решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на силы США", - сказал Гринкевич во время слушания в сенате.