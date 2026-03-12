Рейтинг@Mail.ru
Главком НАТО заявил о готовности США жестко ответить на помощь Ирану - РИА Новости, 12.03.2026
19:29 12.03.2026
Главком НАТО заявил о готовности США жестко ответить на помощь Ирану
в мире
сша
иран
ближний восток
нато
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, ближний восток, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Главком НАТО заявил о готовности США жестко ответить на помощь Ирану

Главком НАТО Гринкевич заявил о готовности США жестко ответить на помощь Ирану

© AP Photo / Jon GambrellАлексус Гринкевич
Алексус Гринкевич - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Jon Gambrell
Алексус Гринкевич. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о готовности США жестко отвечать любой стороне, содействующей Ирану в атаках на американские силы на Ближнем Востоке.
"Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко... Я уверен, что мы даем решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на силы США", - сказал Гринкевич во время слушания в сенате.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее заявил, что обратился к российской стороне с просьбой не передавать Тегерану разведывательную информацию на фоне продолжающейся военной операции против Ирана. Он также сообщил, что российская сторона заверила США, что не делится разведданными с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
